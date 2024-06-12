Сідні Свіні зачарувала пікантними формами у крихітному купальнику — фото

Австралійська акторка Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

Зірка фільму "Люблю тебе ненавидіти" і серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні вразила крихітним купальником. Папараці підловили її біля басейну в її новому маєтку.

Про це пише Page Six.

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Акторка відпочиває між знімальними періодами на території свого нового маєтку за 13,5 мільйонів доларів. Папараці побачили зірку, коли вона прямувала до басейну.

Сідні Свіні у купальнику. Фото: МЕГА

Зірка вбралась у крихітний чорно-білий купальник. Доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Відомо, що на території її нового будинку є бар, гідромасажна ванна та доглянута тераса біля басейну, яка ідеально підходить для відпочинку, на її задньому дворі також є місце для вогнища та приватний катер для човна.

Сідні Свіні у купальнику. Фото: МЕГА

Маєток має 6 спалень, 8 ванних кімнат, а також кухню шеф-кухаря для гурманів, винну кімнату на 520 пляшок, акваріум на 330 галонів, ліфт, домашній фітнес-центр, ігрову кімнату та автостоянку під навісом.

Сідні Свіні у купальнику. Фото: МЕГА

Нагадаємо, акторка Сідні Свіні різко відповіла продюсерці, яка звинуватила її в відсутності таланту. Також артистка Сальма Гаєк поділилась відвертими фото з відпочинку.