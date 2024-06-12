Сидни Свиньи очаровала пикантными формами в крошечном купальнике.

Австралийская актриса Сидни Свиньи. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

Звезда фильма "Люблю тебя ненавидеть" и сериала "Эйфория" Сидни Свини поразила крошечным купальником. Папарацци подловили ее у бассейна в новом имении.

Об этом пишет Page Six.

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Актриса отдыхает между съемочными периодами на территории своего нового имения за 13,5 миллиона долларов. Папарацци увидели звезду, когда она направлялась в бассейн.

Сидни Свиньи в купальнике. Фото: МЕГА

Звезда облачилась в крохотный черно-белый купальник. Дополнила образ солнцезащитными очками.

Известно, что на территории ее нового дома есть бар, гидромассажная ванна и ухоженная терраса у бассейна, которая идеально подходит для отдыха, на ее заднем дворе также есть место для костра и частный катер для лодки.

Сидни Свиньи в купальнике. Фото: МЕГА

Имение имеет 6 спален, 8 ванных комнат, а также кухню шеф-повара для гурманов, винную комнату на 520 бутылок, аквариум на 330 галлонов, лифт, домашний фитнес-центр, игровую комнату и автостоянку под навесом.

Сидни Свиньи в купальнике. Фото: МЕГА

Напомним, актриса Сидни Свини резко ответила продюсеру, обвинившей ее в отсутствии таланта. Также артистка Сальма Гаек поделилась откровенными фото отдыха.