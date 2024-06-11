Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сальма Гайєк засвітила розкішні сідниці в океанських хвилях arrow

Сальма Гайєк засвітила розкішні сідниці в океанських хвилях

11 червня 2024 11:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сальма Гайєк засвітила розкішні сідниці в океанських хвилях
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Сальма Гайєк поділилася відео з відпочинку. На кадрах Сальма демонструє пишні форми у яскравому купальнику.

Зірка у соціальній мережі зробила відповідний допис з нагоди Дня океану.

Читайте також:

Розваги Сальми Гайєк в океані

Акторка на відео зображена разом з подругою, з якою весело проводить час в океанських хвилях. У підписі актриса повідомила, що святкує Всесвітній день океану.

 

 

Сальма під час інтерв’ю в подкасті Kelly Ripa Let’s Talk Off Camera минулого червня сказала: "Ніякого ботокса!". Натомість вона приписує свою молодість любові до "медитації" та "частотним апаратам".

Минулого року зірку запідозрили, що вона робила пластичні операції — фоловери помітили, що Сальма майже не змінюється з віком. Але насправді секрет краси 56-річної знаменитості полягає у використанні спеціального крему. Про це сама акторка розповіла під час одного з інтерв'ю.

"Я використовую крем з інгредієнтом, який застосовують під час першої допомоги при опіках. Він повністю відновлює шкіру, але його можна знайти лише у Мексиці. Саме тому досі я не використовувала ботокс та філери", — поділилася красуня.

Нагадаємо, Сальма Гаєк знялась одразу для трьох обкладинок глянцю. А раніше супермоделі Джіджі Хадід та Емілі Ратаковські стали зірками бодіпозитивної реклами купальників. 

зірки
купальник
Сальма Хаєк
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор