Сальма Гайєк засвітила розкішні сідниці в океанських хвилях

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гайєк поділилася відео з відпочинку. На кадрах Сальма демонструє пишні форми у яскравому купальнику.

Зірка у соціальній мережі зробила відповідний допис з нагоди Дня океану.

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Акторка на відео зображена разом з подругою, з якою весело проводить час в океанських хвилях. У підписі актриса повідомила, що святкує Всесвітній день океану.

Сальма під час інтерв’ю в подкасті Kelly Ripa Let’s Talk Off Camera минулого червня сказала: "Ніякого ботокса!". Натомість вона приписує свою молодість любові до "медитації" та "частотним апаратам".

Минулого року зірку запідозрили, що вона робила пластичні операції — фоловери помітили, що Сальма майже не змінюється з віком. Але насправді секрет краси 56-річної знаменитості полягає у використанні спеціального крему. Про це сама акторка розповіла під час одного з інтерв'ю.

"Я використовую крем з інгредієнтом, який застосовують під час першої допомоги при опіках. Він повністю відновлює шкіру, але його можна знайти лише у Мексиці. Саме тому досі я не використовувала ботокс та філери", — поділилася красуня.

Нагадаємо, Сальма Гаєк знялась одразу для трьох обкладинок глянцю. А раніше супермоделі Джіджі Хадід та Емілі Ратаковські стали зірками бодіпозитивної реклами купальників.