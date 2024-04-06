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Акторка "Жіночого кварталу" хотіла вступити в лави ЗСУ

6 квітня 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Акторка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна хотіла вступити в лави ЗСУ — деталі
Українська акторка і гумористка Катерина Нікітіна. Фото: стоп-кадр з інтерв'ю з Славою Дьоміним
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка "Кварталу" Катерина Нікітіна на початку повномасштабного вторгнення роздумувала над тим, щоб стати на захист Батьківщини. Втім, поки що не готова піти на такий ризик.

Про це вона розповіла в інтерв'ю з Славою Дьоміним.

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Акторка Катерина Нікітіна розмірковує над мобілізацією

Українська акторка Катерина Нікітіна неодноразово розмірковувала над рішення піти в ЗСУ, втім вона боїться втратити життя.

"Був у мене період, коли я вже відкрила цей бланк заповнювати, я шукала, як вступити в лави ЗСУ. Я цей бланк відкрила, почала заповнювати, сиджу плачу, і розумію, я вино пила чи щось таке, я думаю добре, треба переспати з цією думкою і на тверезу вирішити. Бо я наскільки втомилася від всього, мені так страшно було. Знаєш мені хотілося своїм прикладом напевно показати. Я думала, я піду, і всі підуть, і ми всі такі переможемо. Отака була думка. Але страшно. Плачеш, бо страшно", — розповіла гумористка.

Катерина Нікітіна вважає, що у військо мають брати тих жінок, які реально цього хочуть. На її думку, якщо примусово мобілізовувати їх, то не буде кому відроджувати націю.

"Якщо будуть мобілізувати жінок, як і чоловіків, то в нас не залишиться людей. Залишаться бабусі, дідусі і діти. В моїй голові це не вкладається. Але я сама хотіла, довго думала і інколи розмірковую про це, і хочу, але розумію, що, напевно, поки немає мобілізації жінок, я поки залишаюся на цьому місці, тому що мені зараз здається, що я несу якусь іншу роль, скажемо так, так як я медійна", — додала дівчина.

Нагадаємо, акторка Катерина Нікіта розповіла, скільки заробляє в "Кварталі". Також син гумористки Олени Кравец розчулив її своїм зізнанням про війну.

ЗСУ
Квартал 95
актори
українські зірки
гумор
мобілізація
"Жіночий квартал"

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