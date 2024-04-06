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Актриса "Женского квартала" хотела вступить в ряды ВСУ

6 апреля 2024 10:15
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина хотела вступить в ряды ВСУ
Украинская актриса и юмористка Екатерина Никитина. Фото: стоп-кадр из интервью со Славой Деминым
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Звезда "Квартала" Екатерина Никитина в начале полномасштабного вторжения размышляла над тем, чтобы встать на защиту Родины. Впрочем, пока что не готова пойти на такой риск.

Об этом она рассказала в интервью со Славой Деминым.

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Украинская актриса Екатерина Никитина неоднократно размышляла о решении пойти в ВСУ, но она боится потерять жизнь.

"Был у меня период, когда я уже открыла этот бланк заполнять, я искала, как вступить в ряды ВСУ. Я этот бланк открыла, начала заполнять, сижу плачу, и понимаю, я вино пила или что-то такое, я думаю хорошо, надо переспать я насколько устала от всего, мне так страшно было. Знаешь, мне хотелось своим примером наверняка показать. Я думала, я пойду, и все пойдут, и мы все такие победим. Такая была мысль. Но страшно. Плачешь, потому что страшно", — рассказала юмористка.

Екатерина Никитина считает, что в армию должны брать тех женщин, которые реально этого хотят. По ее мнению, если принудительно мобилизовывать их, то некому будет возрождать нацию.

"Если будут мобилизовать женщин, как и мужчин, то у нас не останется людей. Остаются бабушки, дедушки и дети. В моей голове это не укладывается. Но я сама хотела, долго думала и иногда размышляю об этом, и хочу, но понимаю, что, наверное, пока нет мобилизации женщин, я пока остаюсь на этом месте, потому что мне сейчас кажется, что я несу какую-то другую роль, скажем так, потому что я медийная", — добавила девушка.

Напомним, актриса Екатерина Никита рассказала, сколько зарабатывает в "Квартале". Также сын юмористки Елены Кравец умилял ее своим признанием о войне.

ВСУ
Квартал 95
актеры
украинские звезды
юмор
мобилизация
"Женский квартал"

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