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Маленький син шокував до сліз Олену Кравець зізнанням про війну

30 березня 2024 20:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Син Олени Кравець довів її до сліз своїм зізнанням — причини
Син Іван гумористки Олени Кравець. Фото: стоп-кадр подкасту "Вдома поговоримо"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Зірка "Кварталу" Олена Кравець розплакалась після слів свого сина. 7-річний Іван розчулив матір зізнанням, що не знає, що таке життя без війни.

Про це він розповів під час подкасту "Вдома поговоримо".

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Олена Кравець розплакалась через те, що її син — дитина війни

Українська акторка та гумористка Олена Кравець знялась у своєму подкасті "Вдома поговоримо" з старшою донькою Марією та молошим сином Іваном. 7-річний хлопчик шокував їх розуміння, що він не знає життя без війни. Адже він народився в Україні, яка вже боролась з росіянами.

"Я народився під час війни. Ніколи не жив без війни", — сказав Іван.

Акторка Олена Кравець плаче. Фото: стоп-кадр покасту "Вдома поговоримо"
Акторка Олена Кравець плаче. Фото: стоп-кадр подкасту "Вдома поговоримо"

Олена Кравець розчулилась і певно тільки в ту мить усвідомила наскільки її син має рацію.

"Я тільки зараз це усвідомила, чесно. Ми певний час жили, ніби війни немає. Ваньок, ти дуже мене розчулив", — поділилась почуттями зірка.

До слова, акторка пригадала ще один день, коли син шокував її дорослим розумінням ситуації. Під час російської атаки він сказав їй: "Мам, не розмовляй, молись".

Акторка Олена Кравець і її син Іван. Фото: стоп-кадр покасту "Вдома поговоримо"
Акторка Олена Кравець і її син Іван. Фото: стоп-кадр подкасту "Вдома поговоримо"

Нагадаємо, мережа вибухнула жартом співака Кузьми Скрябіна про "95 квартал". Також акторка Олена Кравець розповідала про своє перше кохання.

війна
Квартал 95
Олена Кравець
родина
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гумор
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