Син Олени Кравець довів її до сліз своїм зізнанням — причини

Маленький син шокував до сліз Олену Кравець зізнанням про війну
Зірка "Кварталу" Олена Кравець розплакалась після слів свого сина. 7-річний Іван розчулив матір зізнанням, що не знає, що таке життя без війни.
Про це він розповів під час подкасту "Вдома поговоримо".
Олена Кравець розплакалась через те, що її син — дитина війни
Українська акторка та гумористка Олена Кравець знялась у своєму подкасті "Вдома поговоримо" з старшою донькою Марією та молошим сином Іваном. 7-річний хлопчик шокував їх розуміння, що він не знає життя без війни. Адже він народився в Україні, яка вже боролась з росіянами.
"Я народився під час війни. Ніколи не жив без війни", — сказав Іван.
Олена Кравець розчулилась і певно тільки в ту мить усвідомила наскільки її син має рацію.
"Я тільки зараз це усвідомила, чесно. Ми певний час жили, ніби війни немає. Ваньок, ти дуже мене розчулив", — поділилась почуттями зірка.
До слова, акторка пригадала ще один день, коли син шокував її дорослим розумінням ситуації. Під час російської атаки він сказав їй: "Мам, не розмовляй, молись".
Нагадаємо, мережа вибухнула жартом співака Кузьми Скрябіна про "95 квартал". Також акторка Олена Кравець розповідала про своє перше кохання.
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