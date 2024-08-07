Акторка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик приголомшила макіяжем від Єгора Андрюшина — відео

Українська гумористка Тетяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip

Акторка з "Жіночого кварталу" Тетяна Песик приємно здивувала фанатів новим образом. Їй зробили зірковий макіяж, який підкреслив її природну вроду.

Відеоперевтілення зірка виклала в Instagram.

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Тетяна Песик вразила фанатів новим макіяжем

Зірка "Жіночого кварталу" Тетяна Песик сходила на візаж до блогера та професійного гримера Єгора Андрюшина. Він підкреслив красу гумористки.

Фанати та друзі зірки приємно шоковані від перевтілення. Вони захоплюються вродою та талантом Тетяни. Однак, дехто вважає, що під час макіяжу втратилась індивідуальність.

З одного боку, дуже круто! З іншого — трохи втрачається індивідуальність, а у вас власна краса дуже яскрава, незвичайна та унікальна. Як образ та досвід — класно. Знайте, що ви неймовірно крута!

Дуже круте перевтілення!

Вауууу! Така кицька стала.

Тетяна Песик вразила макіяжем. Фото: instagram.com/tanet_vip

Нагадаємо, нещодавно акторка Тетяна Песик поскаржилась на погіршення здоров'я. Також комік з "Кварталу 95" Віктор Розовий проходить реабілітацію після поранення на війні. Він вчиться ходити заново.