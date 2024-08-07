Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик ошеломила макияжем от Егора Андрюшина — видео

Украинская юмористка Татьяна Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip

Актриса из "Женского квартала" Татьяна Песик приятно удивила фанатов новым образом. Ей сделали звездный макияж, который подчеркнул ее природную красоту.

Видеоперевоплощение звезда выложила в Instagram.

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Татьяна Песик поразила фанатов новым макияжем

Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик сходила на визаж к блогеру и профессиональному гримеру Егору Андрюшину. Он подчеркнул красоту юмористки.

Фанаты и друзья звезды приятно в шоке от перевоплощения. Они восхищаются красотой и талантом Татьяны. Однако некоторые считают, что во время макияжа потерялась индивидуальность.

С одной стороны, очень круто! С другой — немного теряется индивидуальность, а у вас собственная красота очень яркая, необычная и уникальная. Как образ и опыт — классно. Знайте, что вы невероятно крута!

Очень крутое перевоплощение!

Вауууу! Такая кошка стала.

Татьяна Песик поразила макияжем. Фото: instagram.com/tanet_vip

Напомним, недавно актриса Татьяна Песик пожаловалась на ухудшение здоровья. Также комик из "Квартала 95" Виктор Розовый проходит реабилитацию после ранения на войне. Он учится ходить заново.