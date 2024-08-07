Актриса "Женского квартала" Татьяна Песик ошеломила макияжем от Егора Андрюшина — видео

Актриса "Женского квартала" впечатлила стильным макияжем от звездного визажиста
Актриса из "Женского квартала" Татьяна Песик приятно удивила фанатов новым образом. Ей сделали звездный макияж, который подчеркнул ее природную красоту.
Видеоперевоплощение звезда выложила в Instagram.
Татьяна Песик поразила фанатов новым макияжем
Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик сходила на визаж к блогеру и профессиональному гримеру Егору Андрюшину. Он подчеркнул красоту юмористки.
Фанаты и друзья звезды приятно в шоке от перевоплощения. Они восхищаются красотой и талантом Татьяны. Однако некоторые считают, что во время макияжа потерялась индивидуальность.
- С одной стороны, очень круто! С другой — немного теряется индивидуальность, а у вас собственная красота очень яркая, необычная и уникальная. Как образ и опыт — классно. Знайте, что вы невероятно крута!
- Очень крутое перевоплощение!
- Вауууу! Такая кошка стала.
Напомним, недавно актриса Татьяна Песик пожаловалась на ухудшение здоровья. Также комик из "Квартала 95" Виктор Розовый проходит реабилитацию после ранения на войне. Он учится ходить заново.
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