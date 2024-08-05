Акторка Тетяна Песик прокоментувала свій стан здоров'я

Українська акторка Таня Песик. Фото: instagram.com/tanet_vip/

Українська акторка Тетяна Песик, яка добре відома глядачам за роллю Таньки в серіалі "Країна У" та участю у "Жіночому кварталі" поскаржилася на різке погіршення здоров'я. Артистка вимушена була скасувати заплановані тренування.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Тетяна Песик про своє здоров'я

Акторка активно худне. Песик регулярно розповідає про свої успіхи шанувальникам та ділиться рецептами правильного харчування.

Нещодавно зірка вийшла на зв'язок із аудиторією та повідомила, що скасувала ранкову пробіжку. Вона розповіла, що найближчий до неї стадіон закрили на реконструкцію.

Вона зізналася, що скасувала ранкове тренування не лише через цю причину. Песик пояснила, що отримала аналізи, які вказують на проблеми зі здоров'ям.

Акторка Таня Песик про здоров'я. Фото: instagram.com/tanet_vip/

"В мене запальний процес, є підвищені показники — реактивний білок. Я помітила за собою, що було останні дні прохолодно і моє тіло це відчуло. Мені крутило так кістки на цю погоду. Тепер я всі ці зміни відчуваю дуже добре", — поскаржилась акторка та побажала підписникам міцного здоров'я.

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Катерина Тишкевич страждає через сильний головний біль та скаржиться на погане самопочуття. А також Тетяна Песик розповіла, як колись зганьбилася на початку акторської кар’єри.