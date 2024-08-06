Віктор Розовий знову став на ноги після поранення на війні — відео

Український гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Більш як чотири місяці минуло з моменту уламкового поранення зірки "Кварталу 95" Віктора Розового. Він ледве не загинув, однак нині успішно проходить реабілітацію.

Про це розповів на YouTube-сторінці МОЗ України.

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Комік Віктор Розовий зізнався, що відчуває прогрес після 4 місяців реабілітації. Він вже починає вчитися ходити заново та навіть трохи грає в настільний теніс. Він безмежно вдячний лікарям, які допомагають повернути його до звичного життя.

"Хочу висловити дуже велику вдячність медикам передусім за те, що врятували мені життя, за швидкі ухвалені рішення. Зараз уже проходжу реабілітацію, вже потроху починаю ходити. Навіть граю в настільний теніс. Це ніф*га собі, я вам скажу! Тому хочу подякувати фахівцям з реабілітації, тому що поступово я повертаюся до звичного соціального й активного життя", — щиро висловив вдячність гуморист.

Гуморист Віктор Розовий вчиться ходити. Фото: МОЗ України.

Нагадаємо, актор "Кварталу" Віктор Розовий отримав важке уламкове поранення голови під час бойового завдання на фронті. Він розповів, хто врятував його від загибелі. Також комік висміяв пропагандистів.