Акторку Віталіну Біблів вигнали з кінотеатру і дорікнули популярністю

Українська акторка Віталіна Біблів. Фото: instagram/vitalinabibliv

Українська акторка театру та кіно Віталіна Біблів поскаржилась на невиховану поведінку робітників однієї з мереж кінотеатру. Її вигнали з зали, хоча зірка мала запрошення.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Віталіну Біблів вигнали з VIP-зали кінотеатру

Акторка Віталіна Біблів розповіла про прикру ситуацію, яка сталась з нею в кінотеатрі. Вона прийшла на сеанс фільму, однак розпочалась повітряна тривога. Небезпеку зірка перечекала в укритті, а опісля прийшла отримати запрошення на можливість знову переглянути фільм. Квиток акторці дали, втім вона вирішила скористатися ним дещо інакше.

"Я пішла в інший зал дивитися інший фільм, тому що розумію, що наступні пів року не зможу знову потрапити до кінотеатру. До мене приходить жіночка, потім охоронець, який просить квиток, я даю запрошення, яке вони міняють на ці квитки, і він каже: "Ви читати вмієте? Це VIP-зала, вийдіть звідси!" — розповіла Біблів.

Українська акторка Віталіна Біблів. Фото: instagram/vitalinabibliv

Віталіна обурена, що їй не дали подивитися інший фільм, адже часу чекати наступного сеансу в неї не було. Окрім того, їй дорікнули її ж популярністю та звинуватили в обмані.

Зірка ж вважає, що вони могли б попросити доплату у розмірі 50 грн за VIP-залу, замість того, щоб вчиняти галас. Принципово в той заклад ходити більше не буде.

Українська акторка Віталіна Біблів. Фото: instagram/vitalinabibliv

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