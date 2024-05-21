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Актрису Виталину Библив выгнали из кинотеатра и упрекнули в популярности

21 мая 2024 21:17
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Актрису Виталину Библив выгнали из кинотеатра и упрекнули в популярности
Украинская актриса Виталина Библив. Фото: instagram/vitalinabibliv
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская актриса театра и кино Виталина Библив пожаловалась на невоспитанное поведение рабочих одной из сетей кинотеатра. Ее выгнали из зала, хотя звезда имела приглашение.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Виталину Библив выгнали из VIP-зала кинотеатра

Актриса Виталина Библив рассказала о досадной ситуации, которая произошла с ней в кинотеатре. Она пришла на сеанс фильма, но началась воздушная тревога. Опасность звезда переждала в укрытии, а после пришла получить приглашение на возможность снова посмотреть фильм. Билет актрисе дали, впрочем, она решила воспользоваться им несколько иначе.

"Я пошла в другой зал смотреть другой фильм, потому что понимаю, что следующие полгода не смогу снова попасть в кинотеатр. Ко мне приходит женщина, потом охранник, просящий билет, я даю приглашение, которое они меняют на эти билеты, и он говорит: "Вы читать умеете?" Это VIP-зал, выйдите отсюда!" — рассказала Библив.

Украинская актриса Виталина Библив. Фото: instagram/vitalinabibliv
Украинская актриса Виталина Библив. Фото: instagram/vitalinabibliv

Виталина возмущена, что ей не дали посмотреть другой фильм, ведь времени ждать следующего сеанса у нее не было. Кроме того, ее упрекнули в популярности и обвинили в обмане.

Звезда же считает, что они могли бы попросить доплату в размере 50 грн за VIP-зал, вместо того, чтобы совершать шум. Принципиально в это заведение ходить больше не будет.

Украинская актриса Виталина Библив. Фото: instagram/vitalinabibliv
Украинская актриса Виталина Библив. Фото: instagram/vitalinabibliv

Напомним, телеведущая Наталья Мосейчук "горячо" высказалась по поводу мобилизации и уклонян. Также "Лига Смеха" снова попала в скандал — зрители не поняли шуток о призывниках.

скандал
кинотеатры
актеры
украинские звезды
воздушная тревога

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