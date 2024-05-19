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Вслід за Кварталом — Ліга Сміху втрапила у скандал через жарти про ухилянтів

19 травня 2024 14:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ліга Сміху висміює українців, які потонули у Тисі — відео
Актори Ліги сміху з коміком Кирилом Ганіним. Фото: instagram.com/kiril.ganin_club/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Актори "Ліги сміху" втрапили у скандал через недолугий жарт. Гумористи висміяли людей, які потонули у річці Тисі.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube.

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На кадрах опублікованого відео один з героїв, якого зіграв комік Кирило Ганін, навчає іншого робити компліменти дівчатам. Артисти вирішили не обмежуватися банальними фразами, а й зачепили болісну тему для багатьох українців — мобілізацію. Коміки відкрито посміялися з людей, які потонули у річці Тисі, що протікає біля кордонів Румунії.

"Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі", — говорить зі сцени один з коміків.

Українців обурили такі недоречні жарти. Користувачі соцмереж засуджують те, що актори дозволяють собі висміювати загиблих людей.

"Це смішно?"

"Ганьба. Це ж так смішно, коли людина померла".

"Це просто жах та іспанський сором — і за цих "гумористів", і за канал, який це розповсюджує".

"Так ви ж такі самі ухилянти!"

Ліга сміху потрапила у скандал
Коментарі під виступом Ліги Сміху. Фото: скриншот YouTube

Нагадаємо, Студія "Квартал 95" обурила мережу жартами про ухилянтів. А також Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ.

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соцмережі
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Ліга Сміху
ухилянти
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річка Тиса

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