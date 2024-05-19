Ліга Сміху висміює українців, які потонули у Тисі — відео

Вслід за Кварталом — Ліга Сміху втрапила у скандал через жарти про ухилянтів
Актори "Ліги сміху" втрапили у скандал через недолугий жарт. Гумористи висміяли людей, які потонули у річці Тисі.
Відповідний ролик був опублікований на YouTube.
Скандал із жартом про ухилянтів
На кадрах опублікованого відео один з героїв, якого зіграв комік Кирило Ганін, навчає іншого робити компліменти дівчатам. Артисти вирішили не обмежуватися банальними фразами, а й зачепили болісну тему для багатьох українців — мобілізацію. Коміки відкрито посміялися з людей, які потонули у річці Тисі, що протікає біля кордонів Румунії.
"Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі", — говорить зі сцени один з коміків.
Українців обурили такі недоречні жарти. Користувачі соцмереж засуджують те, що актори дозволяють собі висміювати загиблих людей.
"Це смішно?"
"Ганьба. Це ж так смішно, коли людина померла".
"Це просто жах та іспанський сором — і за цих "гумористів", і за канал, який це розповсюджує".
"Так ви ж такі самі ухилянти!"
Нагадаємо, Студія "Квартал 95" обурила мережу жартами про ухилянтів. А також Студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ.
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