Мосейчук знову потрапила у скандал через мобілізацію — деталі

Телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

Відома телеведуча Наталія Мосейчук підігріває скандал навколо болючого питання для всіх українців —мобілізації. Журналіст порівняла громадян, які не підтримують примусову мобілізацію із "панікерами", які існували під час Другої світової війни і яких розстрілювали для того, щоб "не заважали".

Про це вона заявила у власній програмі "Мосейчук +" на YouTube.

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Телеведуча поспілкувалася у своєму шоу з психіатром Олегом Чабаном. Мосейчук розповіла, що нещодавно гортала соцмережі і натрапила на стрічку людини, яка публікує на своїй сторінці відео, які не підтримують політику посиленої мобілізації в Україні.

Ведуча порівняла українців із такими переконаннями із "панікерами", які існували ще за часів Другої світової війни. Радянська влада позбувалася таких громадян у звичний для того часу спосіб — розстрілювала.

Телеведуча Наталія Мосейчук. Фото: Instagram/moseichuk.official

"Під час Другої світової війни таких людей називали "панікерами" і з ними вступали у взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб "хоча б ці не заважали і кандалами на ногах не були", тобто пристрілювали", що робити з "панікерами ХХІ сторіччя?", — поцікавилась вона у відомого українського психіатра Олега Чабана.

Телеведуча зневажливо говорить українців, які проти примусової мобілізації, хоча її рідний син призовного віку. 25-річний хлопець на ім'я Антон, який за її словами виїхав з України до Німеччини ще у 2019 році. Він вже встиг закінчити магістратуру і зараз вступає до аспірантури.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що від Наталії Мосейчук почали відписуватися в соцмережах та на YouTube. Також ми писали, що українці захейтили відому телеведучу за сина, який живе за кордоном.