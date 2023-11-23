Актриса Дар'я Малахова розповіла, чи спілкується з росіянами

Актриса, ведуча, авторка книжок, засновниця школи Claris Verbis та керівниця ферми "Климівка" Дар'я Малахова. Фото: скриншот з відео

Актриса, ведуча, авторка книжок, засновниця школи Claris Verbis та керівниця ферми "Климівка" Дар'я Малахова розповіла про комунікацію з росіянами. За її словами, у неї є подруга з Москви.

Про це Дар'я Малахова сказала в інтерв'ю "Київ, що тримається".

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Спілкування з росіянами

Малахова розповіла, що спілкується з подругою-росіянкою, про яку пише роман. У неї знайшли рак. Ведучий Нікіта Добринін запитав, чи живе ця жінка у Росії зараз.

"Так, вона у Москві живе, але з початку "Майдану" ми не спілкувалися. Раніше ми були разом в Україні, до речі, вона на "Інтері" працювала. Вона прекрасний маркетолог, дивовижна класна професіоналка. І це були часи, коли московські команди приїжджали і вчили українців працювати. Ну, така наша меншовартісна історія, де ми слухали все, що говорять вони", — розповіла вона.

Малахова наголосила, що також була на Майдані та готувалася йти в АТО. Тоді росіянка дуже різко відреагувала на такі дії актриси та наголосила, що це не для неї. Після цього Малахова повісила слухавку та зрозуміла, що їй немає про що говорити.

"Не по-поганому, не через те, що вона винна, ні. Просто це ситуація, коли, знаєш, типу, я кажу: "Небо блакитне", а вона каже: "Ні, воно рожеве". І ти така: "Ну все, ми приїхали". Ми не спілкувалися всі ці роки, і я дуже сумувала за нею", — розповіла вона.

Дружба між українкою та росіянко відновилася 24 лютого 2022 року. Тоді жінка з Москви зателефонувала Малаховій та сказала:

"Це капець. Я не знаю навіть, що тобі говорити. Я тільки зараз зрозуміла, що у тебе було у 2014 році. Як я можу допомогти? Як можу бути корисною?"

За словами актриси, росіянка допомагає, однак вона не може говорити кому і як. Вона наголосила, що для неї дуже складно знайти людину, з якою в неї однаковий емоційний рівень. Малахова зазначила, що не готова була втрачати свою подругу з РФ.

"І це взагалі не означає, що я виправдовую. Я просто нічого не хочу знати про сусідів. Їх для мене не існує. Це для мене як просто якась діра. Але там є люди, які розуміють, що відбувається", — каже вона.

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