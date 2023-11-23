Актриса Дарья Малахова рассказала, общается ли с россиянами

Актриса, ведущая, автор книг, основатель школы Claris Verbis и руководитель фермы "Климовка" Дарья Малахова. Фото: скриншот с видео

Актриса, ведущая, автор книг, основатель школы "Claris Verbis" и руководитель фермы "Климовка" Дарья Малахова рассказала о коммуникации с россиянами. По ее словам, у нее есть подруга из Москвы.

Об этом Дарья Малахова сказала в интервью "Київ, що тримається".

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Общение с россиянами

Малахова рассказала, что общается с подругой-россиянкой, о которой пишет роман. У нее нашли рак. Ведущий Никита Добрынин спросил, живет ли эта женщина в России сейчас.

"Да, она в Москве живет, но с начала "Майдана" мы не общались. Раньше мы были вместе в Украине, кстати, она на "Интере" работала. Она прекрасный маркетолог, удивительная классная профессионалка. И это были времена, когда московские команды приезжали и учили украинцев работать. Ну, такова наша неполноценная история, где мы слушали все, что говорят они", — рассказала она.

Малахова подчеркнула, что тоже была на Майдане и готовилась идти в АТО. Тогда россиянка очень резко отреагировала на такие действия актрисы и подчеркнула, что это не для нее. После этого Малахова повесила трубку и поняла, что ей не о чем говорить.

"Не по-плохому, не из-за того, что она виновата, нет. Просто это ситуация, когда, знаешь, типа, я говорю: "Небо голубое", а она говорит: "Нет, оно розовое". И ты такая: "Ну все, мы приехали". Мы не общались все эти годы, и я очень скучала по ней", — рассказала она.

Дружба между украинкой и россиянкой возобновилась 24 февраля 2022 года. Тогда женщина из Москвы позвонила Малаховой и сказала:

"Это капец. Я не знаю даже, что тебе говорить. Я только сейчас поняла, что у тебя было в 2014 году. Как я могу помочь? Как могу быть полезной?" .

По словам актрисы, россиянка помогает, однако она не может говорить кому и как. Она подчеркнула, что для нее очень сложно найти человека, с которым у нее одинаковый эмоциональный уровень. Малахова отметила, что не готова была терять свою подругу из РФ.

"И это вообще не означает, что я оправдываю. Я просто ничего не хочу знать о соседях. Их для меня не существует. Это для меня как просто какая-то дыра. Но там есть люди, которые понимают, что происходит", — говорит она.

Напомним, украинский рок-музыкант, певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич обратился к своим поклонникам. Популярный исполнитель показал кадры из своего выступления на сцене и сообщил, что они не будут прекращать свою деятельность, как планировали ранее.