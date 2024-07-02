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Албанія оголосила жалобу — помер відомий письменник Ісмаїл Кадаре

2 липня 2024 12:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Помер відомий албанський письменник Ісмаїл Кадаре — причина
Албанський письменник Ісмаїл Кадаре. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Помер албанський письменник Ісмаїл Кадаре, який видав бестселер "Генерал мертвої армії". Йому було 88 років.

Про це повідомив його видавець Буджар Худрі журналістам  Acossiated Press.

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Ісмаїл Кадаре помер у лікарні 

Письменника доставили до лікарні вранці 1 липня. Він помер у понеділок. Швидка довезла його до закладу, втім серце зупинилось. 

"Албанія та албанці втратили генія слова, свого духовного емансипатора, Балкани — співця своїх міфів, Європа та світ — одного з найвідоміших представників сучасної літератури", — висловив свої співчуття президент Албанії Байрам Беґай.

Уряд країни оголосив національну жалобу на два дні — 2 та 3 липня. Прапори будуть спущені, а в середу після похорону Кадаре пам'ять загиблого вшанують масштабною хвилиною мовчання.

"Пішла епоха" — епоха надії на те, що Європа зможе вилізти з усіх своїх повоєнних гнояків "еволюційним шляхом", — написала українська письменниця Оксана Забужко.

Хто такий Ісмаїл Кадаре 

Ісмаїл Кадаре — один із найзначніших літераторів Албанії, поет, прозаїк та есеїст. Лауреат Букерівської премії 2005 року. Кілька разів був номінований на Нобелівську премію з літератури.

Популярність та визнання здобув завдяки своєму роману "Генерал мертвої армії" 1963 року, за яким зняли фільм з Марчелло Мастроянні та Анук Еме. Це історія про італійського генерала, якого відправили до Албанії, щоб знайти й репатріювати кістки тисяч своїх земляків, що загинули там під час Другої світової війни.

Також письменник написав твори "Хто поверне Дорунтін?" (1979), "Три прогони моста" (1981), "Три скорботні пісні для Косова" (1998).

Митець творив у часи комунізму та тиранії покійного диктатора Енвера Ходжі. Він ізолював Албанію від всього світу. Після падіння "імперії", Кадаре вдалось втекти до Франції. Він писав у Парижі, і лише нещодавно зміг повернутися на Батьківщину.

У 2023 році президент Франції Еммануель Макрон, відвідуючи Албанію, відзначити письменника титулу Великого офіцера ордена Почесного легіону.

Нагадаємо, слідство встановило причину смерті соліста гурту Crazy Town. Також помер зірка серіалів"Розанна" і "Сабріна — юна відьма".

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