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Стало відомо, хто винен у смерті соліста гурту Crazy Town

30 червня 2024 06:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Соліст гурту Crazy Town помер за власної вини — деталі
Американський музикант Шифті Шеллшок (Сет Бінзер). Фото: instagram.com/therealcrazytown
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Нещодавно фронтмен гурту Crazy Town Сет Бінзер раптово помер. Втім, причину смерті довго не оголошували. Виявилось, що у смерті винні наркотики. 

Про це пише People.

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Сет Бінзер помер через передозування наркотиками

Співак помер у власному будинку в Лос-Анджелесі. Причина —  передозування наркотиками.

"Сет Бінзер після боротьби із залежністю та стрімкого успіху Crazy Town з піснею "Butterfly", так і не зміг вийти на більш успішний рівень, щоб впоратися зі своєю залежністю. Ми всі намагалися, але зрештою зазнали невдачі, інакше він все ще був би тут", — розповів його менеджер. 

Бінзер змішав кілька наркотичних препаратів, тому його організм не витримав.

"Причиною смерті стало поєднання рецептурних препаратів та наркотиків, куплених на вулиці. Він був гарним другом і дуже хотів вилікуватися, але, на жаль, ніхто не мав відповідних інструментів, щоб допомогти, включаючи мене", — додав чоловік. 

Нагадаємо, ми розповідали про його раптову смерть та життєвий шлях музиканта. Також залишив цей світ зірка серіалу "Сабріна — юна відьма".

наркотики
смерть
музика
співак
закордонні зірки
залежність

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