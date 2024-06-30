Соліст гурту Crazy Town помер за власної вини — деталі

Стало відомо, хто винен у смерті соліста гурту Crazy Town
Нещодавно фронтмен гурту Crazy Town Сет Бінзер раптово помер. Втім, причину смерті довго не оголошували. Виявилось, що у смерті винні наркотики.
Про це пише People.
Сет Бінзер помер через передозування наркотиками
Співак помер у власному будинку в Лос-Анджелесі. Причина — передозування наркотиками.
"Сет Бінзер після боротьби із залежністю та стрімкого успіху Crazy Town з піснею "Butterfly", так і не зміг вийти на більш успішний рівень, щоб впоратися зі своєю залежністю. Ми всі намагалися, але зрештою зазнали невдачі, інакше він все ще був би тут", — розповів його менеджер.
Бінзер змішав кілька наркотичних препаратів, тому його організм не витримав.
"Причиною смерті стало поєднання рецептурних препаратів та наркотиків, куплених на вулиці. Він був гарним другом і дуже хотів вилікуватися, але, на жаль, ніхто не мав відповідних інструментів, щоб допомогти, включаючи мене", — додав чоловік.
Нагадаємо, ми розповідали про його раптову смерть та життєвий шлях музиканта. Також залишив цей світ зірка серіалу "Сабріна — юна відьма".
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