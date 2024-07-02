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Албания объявила траур — умер известный писатель Исмаил Кадаре

2 июля 2024 12:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Умер известный албанский писатель Исмаил Кадаре.
Албанский писатель Исмаил Кадаре. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Умер албанский писатель Исмаил Кадаре, издавший бестселлер "Генерал мертвой армии". Ему было 88 лет.

Об этом сообщил его издатель Буджар Худри журналистам Acossiated Press.

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Исмаил Кадаре скончался в больнице

Писатель был доставлен в больницу утром 1 июля. Он скончался в понедельник. Быстрая довезла его в заведение, впрочем, сердце остановилось.

"Албания и албанцы потеряли гения слова, своего духовного эмансипатора, Балканы - певца своих мифов, Европа и мир - одного из самых известных представителей современной литературы", — выразил соболезнования президент Албании Байрам Бегай.

Правительство страны объявило национальный траур на два дня — 2 и 3 июля. Флаги будут спущены, а в среду после похорон Кадаре память погибшего почтит масштабной минутой молчания.

"Ушла эпоха" — эпоха надежды на то, что Европа сможет вылезти из всех своих послевоенных навозов "эволюционным путем", — написала украинская писательница Оксана Забужко.

Кто такой Исмаил Кадаре

Исмаил Кадаре — один из самых значительных литераторов Албании, поэт, прозаик и эссеист. Лауреат Букеровской премии в 2005 году. Несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Известность и признание получил благодаря своему роману "Генерал мертвой армии" 1963 года, по которому сняли фильм с Марчелло Мастроянни и Анук Эмме. Это история об итальянском генерале, которого отправили в Албанию, чтобы найти и репатриировать кости тысяч своих земляков, погибших там во время Второй мировой войны.

Также писатель написал произведения "Кто вернет Дорунтин?" (1979), "Три прогона моста" (1981), "Три скорбные песни для Косово" (1998).

Художник творил во времена коммунизма и тирании покойного диктатора Энвера Ходжи. Он изолировал Албанию от всего мира. После падения "империи" Кадаре удалось бежать во Францию. Он писал в Париже, и только недавно смог возвратиться на Родину.

В 2023 году президент Франции Эммануэль Макрон, посещая Албанию, отметил писателя титула Великого офицера ордена Почетного легиона.

Напомним, следствие установило причину смерти солиста группы Crazy Town. Также умер звезда сериалов "Розанна" и "Сабрина - юная ведьма".

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