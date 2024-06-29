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Помер зірка серіалів"Розанна" і "Сабріна — юна відьма"

29 червня 2024 22:30
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Мартін Малл помер після довгої боротьби з хворобою — деталі
Американський комік та актор Мартін Малл. Фото: CNN
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актор Мартін Малл, який зіграв у понад сотні фільмів та серіалів, помер. Йому було 80 років. 

Про це повідомило CNN.

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Мартін Малл помер після довгої боротьби з хворобою

Американський актор Мартін Малл, який зіграв у понад сотні фільмів та серіалів, серед яких "Розанна", "Віцепрезидент", "Сабріна — юна відьма", помер 27 червня. Йому було 80. Про смерть повідомив його донька.

"Я з розбитим серцем повідомляю, що мій батько помер вдома 27 червня після довгої боротьби з хворобою", — написала вона.

Мартін Малл грає Леона у серіалі "Розанна". Фото: скриншот
Мартін Малл грає Леона у серіалі "Розанна". Фото: скриншот

Вперше Мартін Малл потрапив у кіно в 1970-х. Спочатку був серіал "Мері Хартман, Мері Хартман", а згодом — "Папороть сьогодні увечері". Серед ролей актора — найбільше у різних комедійних серіалах. 

Отримував і нагороди. Зокрема, премію CableACE у 1985 році за псевдодокументальний фільм "Історія білих людей в Америці". За роль Боба Бредлі у фільмі "Віцепрезидент" був номінований на "Еммі" у 2016 році.

Акторський склад серіалу "Сабріна -- юна відьма". Фото: скриншот з тизеру
Акторський склад серіалу "Сабріна — юна відьма". Фото: скриншот з тизеру

Нагадаємо, повідомили про смерть актора Білла Коббса, який прославився завдяки ролям у фільмах "Ніч у музеї" та "Охоронець". Також зірка Marvel вперше показав, які шрами залишила снігоприбиральна машина на його тілі. Він ледве не загинув, коли випадково потрапив під неї.

смерть
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фільм
Голлівуд
актори

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