Мартін Малл помер після довгої боротьби з хворобою — деталі

Американський комік та актор Мартін Малл. Фото: CNN

Актор Мартін Малл, який зіграв у понад сотні фільмів та серіалів, помер. Йому було 80 років.

Про це повідомило CNN.

Читайте також:

Мартін Малл помер після довгої боротьби з хворобою

Американський актор Мартін Малл, який зіграв у понад сотні фільмів та серіалів, серед яких "Розанна", "Віцепрезидент", "Сабріна — юна відьма", помер 27 червня. Йому було 80. Про смерть повідомив його донька.

"Я з розбитим серцем повідомляю, що мій батько помер вдома 27 червня після довгої боротьби з хворобою", — написала вона.

Мартін Малл грає Леона у серіалі "Розанна". Фото: скриншот

Вперше Мартін Малл потрапив у кіно в 1970-х. Спочатку був серіал "Мері Хартман, Мері Хартман", а згодом — "Папороть сьогодні увечері". Серед ролей актора — найбільше у різних комедійних серіалах.

Отримував і нагороди. Зокрема, премію CableACE у 1985 році за псевдодокументальний фільм "Історія білих людей в Америці". За роль Боба Бредлі у фільмі "Віцепрезидент" був номінований на "Еммі" у 2016 році.

Акторський склад серіалу "Сабріна — юна відьма". Фото: скриншот з тизеру

Нагадаємо, повідомили про смерть актора Білла Коббса, який прославився завдяки ролям у фільмах "Ніч у музеї" та "Охоронець". Також зірка Marvel вперше показав, які шрами залишила снігоприбиральна машина на його тілі. Він ледве не загинув, коли випадково потрапив під неї.