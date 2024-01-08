Альбом Джамали став найкращим у 2023 році за версією журналу Beehype

Альбом Джамали QIRIM. Фото: сайт альбому QIRIM

Альбом української співачки кримсько-татарського походження Джамали став одним з найкращих у 2023 році. Він переміг у рейтингу європейського онлайн-журналу Beehype.

Про це повідомили на сайті Beehype.

Читайте також:

Альбом Джамали QIRIM став найкращим у 2023 році

Альбом Джамали QIRIM, який присвячений музичній культурі Криму, став одним з найкращих за версією журналу Beehype.

"Ну, все! Тепер точно зроблю собі такий постер. Популярний європейський онлайн-журнал Beehype, який розповідає про актуальну музику з усього світу, назвав альбом QIRIM одним з найкращих альбомів 2023 року з поміж музикантів більш ніж 80-ти країн світу", — написала у своїх соцмережах зірка.

Альбом QIRIM — це результат своєрідної географічної розвідки Джамали та її команди. Він складається з 14 пісень, кожна з яких розповідає про окремий регіон Криму.

Співачка працювала над цим проєктом з 2020 року. Презентувала вона його 5 травня 2023 року. Головною ціллю альбому було збереження кримськотатарської музики.

Раніше Джамала потрапила в топ-3 найпопулярніших артистів на стрімінговій платформі Spotify.

Також ми розповідали, чому Джамала не вважає Ластівчине гніздо символом Криму.

Також Джамала у вишиванці прикрасила обкладинку канадського глянцю.