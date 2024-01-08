Альбом Джамалы стал лучшим в 2023 году по версии журнала Beehype
Альбом украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы стал одним из лучших в 2023 году. Он победил в рейтинге европейского онлайн-журнала Beehype.
Об этом сообщили на сайте Beehype.
Альбом Джамалы QIRIM стал лучшим в 2023 году
Альбом Джамалы QIRIM, посвященный музыкальной культуре Крыма, стал одним из лучших по версии журнала Beehype.
"Ну, все! Теперь точно сделаю себе такой постер. Популярный европейский онлайн-журнал Beehype, рассказывающий об актуальной музыке со всего мира, назвал альбом QIRIM одним из лучших альбомов 2023 года среди музыкантов более 80 стран мира", — написала в своих соцсетях звезда.
Альбом QIRIM — это результат своего рода географической разведки Джамалы и ее команды. Он состоит из 14 песен, каждая из которых повествует об отдельном регионе Крыма.
Певица работала над этим проектом с 2020 года. Презентовала она его 5 мая 2023 года. Главной целью альбома было сохранение крымскотатарской музыки.
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