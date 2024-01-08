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Альбом Джамалы стал лучшим в 2023 году по версии журнала Beehype

8 января 2024 10:12
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Анна Сирык
редактор
Альбом Джамалы стал лучшим в 2023 году по версии журнала Beehype
Альбом Джамалы QIRIM. Фото: сайт альбома QIRIM
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Альбом украинской певицы крымско-татарского происхождения Джамалы стал одним из лучших в 2023 году. Он победил в рейтинге европейского онлайн-журнала Beehype.

Об этом сообщили на сайте Beehype.

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Альбом Джамалы QIRIM стал лучшим в 2023 году

Альбом Джамалы QIRIM, посвященный музыкальной культуре Крыма, стал одним из лучших по версии журнала Beehype.

"Ну, все! Теперь точно сделаю себе такой постер. Популярный европейский онлайн-журнал Beehype, рассказывающий об актуальной музыке со всего мира, назвал альбом QIRIM одним из лучших альбомов 2023 года среди музыкантов более 80 стран мира", — написала в своих соцсетях звезда.

Альбом QIRIM — это результат своего рода географической разведки Джамалы и ее команды. Он состоит из 14 песен, каждая из которых повествует об отдельном регионе Крыма.

Певица работала над этим проектом с 2020 года. Презентовала она его 5 мая 2023 года. Главной целью альбома было сохранение крымскотатарской музыки.

Ранее Джамала попала в топ-3 самых популярных артистов на стриминговой платформе Spotify.

Также мы рассказывали, почему Джамала не считает Ласточкино гнездо символом Крыма.

Также Джамала в вышиванке украсила обложку канадского глянца.

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