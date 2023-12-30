Чому Джамала не вважає Ластівчине гніздо символом Криму

Джамала в інтерв'ю для "Слух". Фото: стоп-кадр з відео

Українська популярна співачка Джамала, яка вважає себе українкою кримсько-татарського походження, висловилась щодо Ластівчиного гнізда. Вона вважає, що це залишки російської пропаганди, а не символ Криму.

Зірка поділилась думкою в інтерв'ю для "Слух".

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Джамала вважає, що Ластівчине гніздо це символ Росіїї

Джамала розповіла журналістам проєкту "Слух", що вона думає про палаци, які знаходяться у Криму. Вона вважає, що настав час розвіювати міфи пропаганди і забути все російське.

"Коли виставляють, що один з головних символів Криму — це Ластівчине гніздо, то я хочу задушити в цей момент. Тому що я знала ще в дитинстві, що, наприклад, села Кючюк-Озен і Хор-Озен, які поряд — саме там Коцюбинський написав свою книгу "На камені". А не про те, що ви там кажете "Пушкін був"!" — обурено розповіла зірка.

Ластівчине гніздо в Ялті. Фото: Христина Процик

Вона вважає, що наратив про популярність і вагомість Ластівчиного гнізда нам нав'язали росіяни. Також вона обурена встановленням пам'ятників відомим діячам країни-агресора.

"Ми маємо навпаки випячувати Ханський палац, того ж Коцюбинського, який знав кримсько-татарську і володів нею вільно, а ми Ластівчене гніздво! Це ж російський символ. Ми тепер маємо — тут тобі Лівадійський, тут Воронцовський і Ластівчене гніздо. Що?! Ви серйозно? Це навіть по назвах не гармонійно з Кримом. 250 пам'ятників Пушкіну — нащо?" — поділилась своїми думками Джамала.

Ханський палац у Бахчисараї. Фото: Антон Наумлюк

Співачка переконана, що настав час відкривати справжню історію півострова, кримських татар, наших спільних символів.

Раніше Джамала у вишиванці прикрасила обкладинку канадського глянцю.

Нагадаємо, що Джамала прокоментувала свій розшук у Росії.