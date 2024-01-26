Алек Болдвін хоче прискорити повторний суд у справі про вбивство українки

Актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/alec_baldwinfanpage34/

Алек Болдвін подав клопотання про те, щоб суд у справі про ненавмисне вбивство відбувся "якнайшвидше", щоб "звести до мінімуму публічну увагу". 65-річному акторові було наказано постати перед суддею в Нью-Мексико після того, як минулого тижня прокуратура вдруге висунула йому звинувачення у вбивстві на зйомках фільму "Іржа" оператора Галини Гатчінс.

Про це пише Daily Mail.

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Судові документи показали, що він має до 1 лютого офіційно визнати звинувачення. Він постійно заперечує будь-яку відповідальність за стрілянину. Повідомляється, що в документах адвокати Болдвіна вимагали скористатися конституційним правом актора на швидкий судовий розгляд.

Можливо, Болдвіну не доведеться фізично їхати до Нью-Мексико 1 лютого, оскільки він має можливість з’явитися по телефону або через відеоконференцію.

Повідомляється, що його адвокати відреагували на обвинувальний висновок у суді майже негайно, стверджуючи, що постійний інтерес ЗМІ до його справи може змінити здатність журі бути неупередженими.





У документах зазначалося, що швидкий судовий розгляд "зведе до мінімуму публічну дискредитацію та підозри".

Минулого тижня Болдвіну висунули нові звинувачення у ненавмисному вбивстві через недбале використання вогнепальної зброї, аналогічні звинувачення, з якими він стикався раніше, перш ніж їх було знято минулого року.

65-річна знаменитість стверджує, що йому здалося, що пістолет, який йому дали на знімальному майданчику, був бутафорним. Він стверджує, що ніколи не натискав на курок, і сказав, що пістолет несподівано вистрілив.

Прокурори заперечували, що Болдвін повинен був особисто перевірити, чи рушниця не була заряджена бойовими патронами, незважаючи на те, що такі патрони вже заборонені на знімальних майданчиках.

Після висунення другої групи звинувачень його адвокати Алекс Спіро та Люк Нікас заявили, що "з нетерпінням чекають свого дня у суді".

Якщо Болдвіна визнають винним, йому загрожує до 18 місяців в'язниці.

Ханна Гутьєррес-Рід, яка займається знімальним майданчиком, постане перед судом у лютому. Вона не визнає себе винною у ненавмисному вбивстві.

Прокуратура звинуватила її в тому, що вона не перевірила належним чином боєприпаси до пістолета.

Нагадаємо, Алек Болдвін потрапив у скандал через підтримку Палестини.

Раніше американському актору Болдвіну висунули нові звинувачення щодо вбивства Гатчінс.