Алек Болдвін потрапив у скандал через підтримку Палестини

Алек Болдвін тікає від мітингувальників. Фото: James Keivom/Page Six.

Голлівудський актор Алек Болдвін нецензурно висловився у бік мітингувальника, який запитав його про Палестину. Скандал трапився у Нью-Йорку.

Про це пише Page Six.

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На вулиці актора Алека Болдвін оточили антиізраїльські мітингувальники і агресивно вимагали коментаря щодо війни у Палестині. Вони хотіли дізнатися за кого в цій ситуації актор.

Актор намагався не реагувати на ці запитання і втекти у бік дверей будинку, проте раптом викрикнув, що "підтримує мир у Газі".

Протестувальники у мить розгнівались і кричали, щоб Алек "закрив рот". Охоронці актора ледве завадили бійці.

Обережно, відео містить ненормативну лексику.

"Тому що я в Голлівуді? Ви ставите безглузді запитання. Поставте мені розумне запитання", — звернувся актор до демонстрантів. Артист шалено розлютився і відповів на всі звинувачення натовпу нецензурною лексикою.

"Закрий, ..., свого рота. Жодного собачого сорому. Йди ...", — прокричав Алек Болдвін.

Нагадуємо, що володарка премії Оскар втратила контракт через підтримку Палестини.

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