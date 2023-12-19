Алек Болдвін потрапив у скандал через підтримку Палестини
Голлівудський актор Алек Болдвін нецензурно висловився у бік мітингувальника, який запитав його про Палестину. Скандал трапився у Нью-Йорку.
Про це пише Page Six.
Алек Болдвін випадково потрапив на мітинг
На вулиці актора Алека Болдвін оточили антиізраїльські мітингувальники і агресивно вимагали коментаря щодо війни у Палестині. Вони хотіли дізнатися за кого в цій ситуації актор.
Актор намагався не реагувати на ці запитання і втекти у бік дверей будинку, проте раптом викрикнув, що "підтримує мир у Газі".
Протестувальники у мить розгнівались і кричали, щоб Алек "закрив рот". Охоронці актора ледве завадили бійці.
Обережно, відео містить ненормативну лексику.
"Тому що я в Голлівуді? Ви ставите безглузді запитання. Поставте мені розумне запитання", — звернувся актор до демонстрантів. Артист шалено розлютився і відповів на всі звинувачення натовпу нецензурною лексикою.
"Закрий, ..., свого рота. Жодного собачого сорому. Йди ...", — прокричав Алек Болдвін.
Нагадуємо, що володарка премії Оскар втратила контракт через підтримку Палестини.
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