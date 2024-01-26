Алек Болдуин хочет ускорить повторный суд по делу об убийстве украинки

Актер Алек Болдуин. Фото: instagram.com/alec_baldwinfanpage34/

Алек Болдуин подал ходатайство о том, чтобы суд по делу о непреднамеренном убийстве состоялся "быстрее", чтобы "свести к минимуму публичное внимание". 65-летнему актеру было приказано предстать перед судьей в Нью-Мексико после того, как на прошлой неделе прокуратура вторично предъявила ему обвинение в убийстве на съемках фильма "Ржавчина" оператора Галины Хатчинс.

Об этом пишет Daily Mail.

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Он постоянно отрицает какую-либо ответственность за стрельбу. Сообщается, что в документах адвокаты Болдуина потребовали воспользоваться конституционным правом актера на скорейшее судебное разбирательство.

Возможно, Болдвину не придется физически ехать в Нью-Мексико 1 февраля, поскольку он может выйти на связь по телефону или по видеоконфиренции.

Сообщается, что его адвокаты отреагировали на обвинительное заключение в суде почти сразу, утверждая, что постоянный интерес СМИ к его делу может изменить способность жюри быть беспристрастным.

В документах отмечалось, что скорейшее судебное разбирательство "сведет к минимуму публичную дискредитацию и подозрения".

На прошлой неделе Болдуину предъявили новые обвинения в непреднамеренном убийстве из-за небрежного использования огнестрельного оружия, аналогичные обвинениям, с которыми он сталкивался ранее, прежде чем они были сняты в прошлом году.

65-летняя знаменитость утверждает, что ему показалось, что пистолет, данный ему на съемочной площадке, был бутафорным, заряженным патронами. Он утверждает, что никогда не нажимал курок, и сказал, что пистолет неожиданно выстрелил.

Прокуроры отрицали, что Болдуин должен был лично проверить, не было ли ружье заряжено боевыми патронами, несмотря на то, что такие патроны уже запрещены на съемочных площадках.

После предъявления второй группы обвинений его адвокаты Алекс Спиро и Люк Никас заявили, что "с нетерпением ждут своего дня в суде".

Если Болдуина признают виновным, ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.

Ханна Гутьеррес-Рид, ответственная за съемочную площадку, предстанет перед судом в феврале. Она тоже не признает себя виновной в непреднамеренном убийстве.

Прокуратура обвинила ее в том, что она не проверила должным образом патроны к пистолету.

Напомним, Алек Болдуин попал в скандал из-за поддержки Палестины.

Ранее американскому актеру Болдуину выдвинули новые обвинения в убийстве Хатчинс.