Алек Болдвин попал в скандал из-за поддержки Палестины
Голливудский актер Алек Болдвин нецензурно высказался в сторону митингующего, который спросил его о Палестине. Скандал случился в Нью-Йорке.
Об этом пишет Page Six.
Алек Болдвин случайно попал на митинг
На улице актера Алека Болдвина окружили антиизраильские митингующие и агрессивно требовали комментария о войне в Палестине. Они хотели узнать, за кого в этой ситуации актер.
Актер пытался не реагировать на эти вопросы и убежать в сторону двери дома, однако вдруг выкрикнул, что "поддерживает мир в Газе".
Протестующие в мгновение осердились и кричали, чтобы Алек "закрыл рот". Охранники актера едва помешали бойцы.
Осторожно, в видео используется ненормативная лексика.
"Потому что я в Голливуде? Вы задаете нелепые вопросы. Задайте мне разумный вопрос", — обратился актер к демонстрантам. Артист безумно разозлился и ответил на все обвинения толпы.
"Закрой, ... , свой рот. Никакого собачьего стыда. Иди ...", — прокричал Алек Болдвин.
Напоминаем, что обладательница премии Оскар потеряла контракт из-за поддержки Палестины.
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