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Алек Болдвин попал в скандал из-за поддержки Палестины

19 декабря 2023 18:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Алек Болдвин попал в скандал из-за поддержки Палестины
Алек Болдвин убегает от митингующих. Фото: James Keivom/Page Six.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Голливудский актер Алек Болдвин нецензурно высказался в сторону митингующего, который спросил его о Палестине. Скандал случился в Нью-Йорке.

Об этом пишет Page Six.

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На улице актера Алека Болдвина окружили антиизраильские митингующие и агрессивно требовали комментария о войне в Палестине. Они хотели узнать, за кого в этой ситуации актер.

Актер пытался не реагировать на эти вопросы и убежать в сторону двери дома, однако вдруг выкрикнул, что "поддерживает мир в Газе".

Протестующие в мгновение осердились и кричали, чтобы Алек "закрыл рот". Охранники актера едва помешали бойцы.

Осторожно, в видео используется ненормативная лексика.

"Потому что я в Голливуде? Вы задаете нелепые вопросы. Задайте мне разумный вопрос", — обратился актер к демонстрантам. Артист безумно разозлился и ответил на все обвинения толпы.

"Закрой, ... , свой рот. Никакого собачьего стыда. Иди ...", — прокричал Алек Болдвин.

Напоминаем, что обладательница премии Оскар потеряла контракт из-за поддержки Палестины.

Ранее Zara попала в скандал из-за "нетолерантной" к войне в Израиле фотосессии.

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