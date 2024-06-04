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Алек Болдвін запустив реаліті-шоу про свою родину на тлі звинувачення у вбивстві

4 червня 2024 22:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Родина Алека Болдвіна знялась у реаліті-шоу — відео
Американський актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актор Алек Болдвін вирішив знятися у реаліті-шоу разом зі своєю родиною. Хоча паралельно він проходить важкий період у житті — намагається вийти "чистим з води" у справі вбивства української операторки Галини Гатчінс. 

Про це пише TMZ.

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Актор Алек Болдвін, його дружина Гіларі та семеро дітей знімаються у новому реаліті-серіалі "Болдвіни". В ефірі глядачі його побачать у 2025 році. 

 

У трейлері бігають їхні діти, глядачі бачать спільні веселі знімки, чимало жартів. Втім, невідомо, чи в серіалі буде розглянута лінія реального життя Алека — судова справа про вбивство.

Реаліті-шоу "Болдвіни". Фото: TLC
Реаліті-шоу "Болдвіни". Фото: TLC

Актор під час знімань фільму "Іржа" вистрілив з реквізитного пістолета справжніми кулями та вбив операторку з України Галину Гатчінс. Також постраждав і режисер Джоел Соуза, але його травма виявилася безпечною для життя, і після лікування він повернувся до роботи.

Нагадаємо, що адвокати Болдвіна намагалися "закрити" справу, втім це не вдалося. Також суд виніс вирок реквізиторці, яка зарядила кінозброю смертельними кулями.

вбивство
Голлівуд
Алек Болдвін
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Галина Гатчінс
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