Родина Алека Болдвіна знялась у реаліті-шоу — відео

Американський актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Актор Алек Болдвін вирішив знятися у реаліті-шоу разом зі своєю родиною. Хоча паралельно він проходить важкий період у житті — намагається вийти "чистим з води" у справі вбивства української операторки Галини Гатчінс.

Про це пише TMZ.

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Актор Алек Болдвін, його дружина Гіларі та семеро дітей знімаються у новому реаліті-серіалі "Болдвіни". В ефірі глядачі його побачать у 2025 році.

У трейлері бігають їхні діти, глядачі бачать спільні веселі знімки, чимало жартів. Втім, невідомо, чи в серіалі буде розглянута лінія реального життя Алека — судова справа про вбивство.

Реаліті-шоу "Болдвіни". Фото: TLC

Актор під час знімань фільму "Іржа" вистрілив з реквізитного пістолета справжніми кулями та вбив операторку з України Галину Гатчінс. Також постраждав і режисер Джоел Соуза, але його травма виявилася безпечною для життя, і після лікування він повернувся до роботи.

Нагадаємо, що адвокати Болдвіна намагалися "закрити" справу, втім це не вдалося. Також суд виніс вирок реквізиторці, яка зарядила кінозброю смертельними кулями.