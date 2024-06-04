Семья Алека Болдвина снялась в реалити-шоу

Американский актер Алек Болдвин. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Актер Алек Болдвин решил сняться в реалити-шоу вместе со своей семьей. Хотя параллельно он проходит тяжелый период в жизни — пытается выйти "чистым из воды" по делу убийства украинского оператора Галины Гатчинс.

Об этом пишет TMZ.

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Актер Алек Болдвин, его жена Хиллари и семь детей снимаются в новом реалити-сериале "Болдвины". В эфире зрители его увидят в 2025 году.

В трейлере бегают их дети, зрители видят общие веселые снимки, немало шуток. Впрочем, неизвестно, будет ли в сериале рассмотрена линия реальной жизни Алека — судебное дело об убийстве.

Реалити-шоу "Болдвины". Фото: TLC

Актер во время съемок фильма "Ржавчина" выстрелил из реквизитного пистолета настоящими пулями и убил оператора из Украины Галину Гатчинс. Также пострадал и режиссер Джоэл Соуза, но его травма оказалась безопасной для жизни и после лечения он вернулся к работе.

Напомним, что адвокаты Болдвина пытались "закрыть" дело, впрочем, это не удалось. Также суд вынес приговор реквизитору, зарядившей кино-оружие смертельными пулями.