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Алек Болдвин запустил реалити-шоу о своей семье на фоне обвинения в убийстве

4 июня 2024 22:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Семья Алека Болдвина снялась в реалити-шоу
Американский актер Алек Болдвин. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актер Алек Болдвин решил сняться в реалити-шоу вместе со своей семьей. Хотя параллельно он проходит тяжелый период в жизни — пытается выйти "чистым из воды" по делу убийства украинского оператора Галины Гатчинс.

Об этом пишет TMZ.

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Семья Алека Болдвина снялась для реалити-шоу

Актер Алек Болдвин, его жена Хиллари и семь детей снимаются в новом реалити-сериале "Болдвины". В эфире зрители его увидят в 2025 году.

 

В трейлере бегают их дети, зрители видят общие веселые снимки, немало шуток. Впрочем, неизвестно, будет ли в сериале рассмотрена линия реальной жизни Алека — судебное дело об убийстве.

Реалити-шоу "Болдвины". Фото: TLC
Реалити-шоу "Болдвины". Фото: TLC

Актер во время съемок фильма "Ржавчина" выстрелил из реквизитного пистолета настоящими пулями и убил оператора из Украины Галину Гатчинс. Также пострадал и режиссер Джоэл Соуза, но его травма оказалась безопасной для жизни и после лечения он вернулся к работе.

Напомним, что адвокаты Болдвина пытались "закрыть" дело, впрочем, это не удалось. Также суд вынес приговор реквизитору, зарядившей кино-оружие смертельными пулями.

убийство
Голливуд
Алек Болдуин
актеры
Галина Хатчинс
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