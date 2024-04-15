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Вбивство Алеком Болдвіном українки на зйомках фільму — перший гучний вирок суду

15 квітня 2024 23:24
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Стас Кожушко
Редактор
Перший вирок у гучній справі вбивства українки актором Алеком Болдвіном
Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес Різ. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У гучній справі вбивства українки Галини Гатчинс, яка працювала операторкою на зйомках голлівудського фільму Rust ("Іржа"), винесли перший вирок. Один з судів штату Нью-Мексико засудив 26-річну зброярку стрічки Ганну Гутьєррес Різ до тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє CNN.

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Ганну Гутьєррес Різ засудили до 18 місяців ув’язнення. Зброярка не відреагувала на вирок та ніяк не прокоментувала його. За словами судді, жінка не признала провину. А під час її телефонних дзвінків з в’язниці вона лаяла присяжних та запевняла, що суддю підкупили.

"Я не чула, щоб ви взяли на себе відповідальність за свої висловлювання. Ви сказали, що ви шкодуєте, але не що ви шкодуєте про те, що ви зробили", — сказала суддя Мері Марлоу Соммер, оголошуючи вирок.

Вбивство Алеком Болдвіном українки на зйомках фільму — перший гучний вирок суду - фото 1
Зброярка Ганна Гутьєррес Різ з адвокатом. Фото: Reuters

Адвокат Гутьєррес Різ попросив дати їй умовний термін, адже зброярка раніше не мала судимостей. Втім їй це не вдалося.

"Ви одна перетворила безпечну зброю на смертельну. Якби не ви, міс Гатчинс була б жива, чоловік мав би свого партнера, а маленький хлопчик мав би свою матір", — заявила суддя.

Вбивство Алеком Болдвіном українки на зйомках фільму — перший гучний вирок суду - фото 2
Зброярка Ганна Гутьєррес Різ на оголошенні вироку. Фото: Reuters

У липні цього року актор Алек Болдвін, який натиснув на гачок зброї, постане перед судом у справі за ненавмисне вбивство. Якщо 66-річну голлівудську зірку визнають винним, йому також загрожує до 18 місяців в'язниці.

Вбивство Алеком Болдвіном українки на зйомках фільму — перший гучний вирок суду - фото 3
Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: X/OuraganCulture

Як загинула Галина Гатчинс

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль.

Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчинс. Виявилось, що зброярка Ганна Гутьєррес Різ зарядила зброю не холостими кулями, а бойовими.

42-річну українку  доставили на гелікоптері до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Вбивство Алеком Болдвіном українки на зйомках фільму — перший гучний вирок суду - фото 4
Галина Гатчинс та місце інциденту. Фото: X/krone_at та X/Daybrkd

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як голлівудський актор Шон Пенн поступив би з диктатором Путіним. Також ми розповідали про причину смерті єдиної сестри зірки телешоу про родину Кардаш’ян, бізнесвумен Кріс Дженнер.

суд
вбивство
Голлівуд
Алек Болдвін
закордонні зірки

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