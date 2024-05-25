Актору Алеку Болдвіну загрожує термін за вбивство українки Галини Гатчінс — деталі

Американський актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Актор Алек Болдвін намагався "прикрити" кримінальну справу щодо вбивства українки Галини Гатчінс на фільмуванні проєкту "Іржа". Однак, прокурор вирішила інакше.

Подробиці повідомило видання Variety.

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Актор намагався уникнути відповідальності за трагедію, прокурор Карі Морріссі має іншу позицію. Хоча адвокати Болдвіна вже розпочали справжню війну.

Вони клопотали щодо припинення справи про ненавмисне вбивство операторки з України Галини Гатчінс на зніманнях фільму "Іржа". Втім, суддя Мері Марлоу Соммер у Нью-Мексико відхилила його.

У липні відбудеться наступне засідання, на якому має з'явитися актор. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 18 місяців тюремного ув'язнення, якщо його визнають винним.

Прокурор вважає, що актор "несе відповідальність за вогнепальну зброю, коли вона опиняється в його руках". Адвокати вважають, що доказів недостатньо, хоча обвинувачення надало лист від присяжних.

"Суд не в змозі ставити під сумнів рішення присяжних щодо цього. Хоча держава відклала деякі питання, у багатьох інших випадках присяжні ставили доказові запитання та отримували повні відповіді від свідків", — вирішила суддя Соммер.

Голлівудський актор Алек Болдвін. Фото: X/OuraganCulture

Що відомо про трагедію

Інцидент стався у жовтні 2021 року. На зніманнях фільму "Іржа" актор Алек Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета. Зброя виявилась зарядженою. Він смертельно поранив операторку Галину Гатчінс. Також постраждав і режисер Джоел Соуза, але його травма виявилася безпечною для життя, і після лікування він повернувся до роботи.

Нагадаємо, суд вже вирішив долю костюмерки, яка дала Алеку Болдвіну заряджений пістолет. Також ми розповідали, як важко стало актору виходити на вулицю після початку судової справи.