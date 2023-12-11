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Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті

11 грудня 2023 14:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Квіткова у компанії MONATIK та ALEKSEEV зібрала мільйон гривень на благодійному івенті
Блогерка Даша Квіткова. Фото: менеджмент заходу
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

У Києві пройшов благодійний івент "Під подушкою", у якому обʼєдналися всі, хто прагне допомогти дітям. Ініціаторкою заходу стала блогерка Даша Квіткова.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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Головною метою благодійного заходу "Під подушкою" у партнерстві з фондом "Таблеточки" став збір на ліки для дітей, які ведуть свою власну війну з раком. Окрім небайдужих українців, які задонатили на збір "Дарунки на здоров’я", до благодійності долучилась меценатка Світлана Мацола та рок-виконавиця Марта Липчей, які передали мільйон гривень на ліки для хворих на рак діточок.

 

Блогерка Даша Квіткова зі співачкою TAYANNA. Фото: менеджмент заходу
Блогерка Даша Квіткова зі співачкою TAYANNA. Фото: менеджмент заходу

 

Співак MONATIK. Фото: менеджмент заходу
Співак MONATIK. Фото: менеджмент заходу

 

Співак ALEKSEEV. Фото: менеджмент заходу 
Співак ALEKSEEV. Фото: менеджмент заходу 

"Я щиро радію, що ми могли зібрати неймовірну кількість людей. До нас доєднались ті, кому болить ця тема, хто так, як і я, переживає за діточок, які ведуть боротьбу за своє життя та здоров’я. "Під подушкою" — це справжній промінець світла для малечі. Я сердечно дякую усім, хто долучився до нашого заходу та його важливої мети — підтримати діток і подарувати їм зимове свято з улюбленими артистами", — розповіла Даша Квіткова.

 

Співак MONATIK з прихильницею. Фото: менеджмент заходу 

Ведучими заходу стали співачка Оля Цибульська та Тимур Мірошниченко. Спеціальним гостем — відомий український хітмейкер MONATIK, який презентував свою дитячу книгу. Частина прибутку від продажу книжок буде перерахована фонду "Таблеточки".

На початку івенту "Під подушкою" майже 400 дітей встановили рекорд України за дитячий танцювальний флешмоб у торгово-розважальному центрі. Перфоманс, під живе виконання Мартою Липчей пісні "Волю в кулак", увійшов до Книги рекордів України.

"Цей флешмоб та рекорд України, який ми зробили разом з фондом "Таблеточки" та дітьми з Києва, ми присвячуємо кожній дитині, яка прямо зараз бореться з раком, кожній українській сімʼї, яка зіткнулася з хворобою найрідніших та протистоїть недузі", — прокоментувала подію ініціаторка флешмобу Марта Липчей.

На концерті виступили ALEKSEEV, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva та Ivan Navi.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва анонсувала концерт, на якому проведе аукціон для допомоги АЗОВУ.

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