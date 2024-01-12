Слава Камінська планує перекласти на українську хіт гурту "НеАнгели"

Учасниці гурту "НеАнгели" до повномасштабної війни. Фото: Instagram/neangely.official

Представники українського шоу-бізнесу продовжують перекладати свої російськомовні хіти. Ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка під час повномасштабної війни виїхала за кордон з двома дітьми, анонсувала нову версію популярної пісні відомого дуету.

Про це вона повідомила у своїх соцмережах.

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Камінська заявила, що вона вирішила записати україномовну версію хіта "Твоя". Чи була це ідея продюсера Юрія Нікітіна, з яким багато років співпрацювала співачка та її колега Вікторія Сміюха — невідомо. У своїх соцмережах він не анонсував та не прокоментував пропозицію Слави.

Камінська ж звернулась до користувачів соцмереж по допомогу та опублікувала архівне фото з Вікторією та Юрієм.

"Давайте зробимо це разом! Пропоную в коментарях писати переклад, але по рядках. Одна людина — один рядок, і потім наступний. Зберемо цей "Кубик Рубік". Результат спільної пісні викладемо на платформі", — зазначила Слава.

Скриншот: Instagram/babaslavka

Втім, скоріш за все Нікітін має відношення до цього. Бо на його сторінці є згадка про цю платформу. Плюс права на пісні належать його компанії MamaMusic. Щодо Вікторії, то вона не виходила у соцмережі з початку блекауту в жовтні 2022 року. Про її місцеперебування невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі українські пісні 2023-го за версією порталу "МУЗВАР". Також ми розповідали, що Камінська заспівала дуетом з артистом, якого називають копією Олега Винника.