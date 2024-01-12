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ALEKSEEV закончил 10-летнее сотрудничество с продюсером

12 января 2024 13:18
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
ALEKSEEV закончил 10-летнее сотрудничество с продюсером
ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец ALEKSEEV закончил свое сотрудничество с продюсером Олегом Боднарчуком. Они договорились разойтись мирно.

Об этом продюсер Олег Боднарчук рассказал изданию "Коротко про".

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Украинский артист ALEKSEEV был под крылом продюсера Олега Боднарчука 10 лет. В 2024 году контракт истек и они решили не продолжать сотрудничество.

"В 2024-м истекает время действия нашего рабочего десятилетнего контракта, и мы решили его не продлевать. Договорились, что у нас не будет пренебрежительных отзывов о прошлом сотрудничестве. Мало того, я пообещал: если моя помощь потребуется в начале самостоятельного пути — он может на нее рассчитывать", — рассказал продюсер.

ALEKSEEV и Олег Боднарчук.
ALEKSEEV и Олег Боднарчук. Фото: instagram.com/olegbodnarchuk/

Также Боднарчук уверенно заявил, что их тандем держался на деловой основе, и друзьями они не стали. Он восхищается ALEKSEEV, ведь он не схватил звезду после безумной популярности, а оставался профессионалом своего дела.

"Никита, несмотря на мгновенную популярность, никогда не позволял себе безответственности, всегда ценил людей, которые знали на тот момент больше, имели опыт и вкладывали свои усилия в его будущее. Он очень хорошо воспитан, имеет здоровые амбиции, талантливый певец и артист. Я не могу нас назвать большими друзьями, но мы никогда не были и врагами. Всегда делили на двоих успехи и неудачи", — отозвался продюсер о своем бывшем подопечном.

Ранее мы рассказывали, что Квиткова в компании MONATIK и ALEKSEEV собрала миллион гривен на благотворительном ивенте.

Также Слава Каминская планирует перевести на украинский хит группы "НеАнгелы".

музыка
деньги
певец
украинские звезды
Alekseev

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