ALEKSEEV закончил 10-летнее сотрудничество с продюсером
Украинский певец ALEKSEEV закончил свое сотрудничество с продюсером Олегом Боднарчуком. Они договорились разойтись мирно.
Об этом продюсер Олег Боднарчук рассказал изданию "Коротко про".
ALEKSEEV стал самостоятельным артистом
Украинский артист ALEKSEEV был под крылом продюсера Олега Боднарчука 10 лет. В 2024 году контракт истек и они решили не продолжать сотрудничество.
"В 2024-м истекает время действия нашего рабочего десятилетнего контракта, и мы решили его не продлевать. Договорились, что у нас не будет пренебрежительных отзывов о прошлом сотрудничестве. Мало того, я пообещал: если моя помощь потребуется в начале самостоятельного пути — он может на нее рассчитывать", — рассказал продюсер.
Также Боднарчук уверенно заявил, что их тандем держался на деловой основе, и друзьями они не стали. Он восхищается ALEKSEEV, ведь он не схватил звезду после безумной популярности, а оставался профессионалом своего дела.
"Никита, несмотря на мгновенную популярность, никогда не позволял себе безответственности, всегда ценил людей, которые знали на тот момент больше, имели опыт и вкладывали свои усилия в его будущее. Он очень хорошо воспитан, имеет здоровые амбиции, талантливый певец и артист. Я не могу нас назвать большими друзьями, но мы никогда не были и врагами. Всегда делили на двоих успехи и неудачи", — отозвался продюсер о своем бывшем подопечном.
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