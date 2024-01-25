Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow ALEKSEEV зізнався, що його львівський образ коштує майже п'ять тисяч євро arrow

ALEKSEEV зізнався, що його львівський образ коштує майже п'ять тисяч євро

25 січня 2024 16:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
ALEKSEEV зізнався, що його львівський образ коштує майже п'ять тисяч євро
ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український співак ALEKSEEV зустрів у Львові блогера Ніколаса Карму і розповів, скільки коштує його одяг. Виявилось, що він обійшовся йому в 4 800 євро.

Блогер виклав відео в Instagram.

Читайте також:

ALEKSEEV носить одяг за 4 800 євро

Блогер Ніколас Карма, який запитує людей у Львові за вартість їхнього одягу, зустрів співака ALEKSEEV. Артист розповів йому, що його пальто з Європи коштує 160 євро, а чорна шапка близько 15 євро.

"Взуття купив ще до повномасштабного вторгнення за 2500 євро, проте я думаю, що зараз не той час, щоб купувати собі такі речі. Штани бренду LUVI теж брав давно вже за 2 000 доларів, по-моєму. Це вони ш'ють просто під мене. Светр цей мені подарували, від 100 до 150 євро. Він такий м'якенький", — розповів співак.

Загально образ співака коштує близько 4 800 євро.

ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр відео
ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр відео
ALEKSEEV і Ніколас Карма. Фото: стоп-кадр відео
ALEKSEEV і Ніколас Карма. Фото: стоп-кадр відео
Взуття ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр відео
Взуття ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр відео

Раніше ALEKSEEV закінчив 10-річну співпрацю з продюсером.

Також Тейлор Свіфт приїхала підтримати коханого у пальто за 1800 доларів.

Львів
блогери
гроші
одяг
співак
українські зірки
ціни
Alekseev

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі