ALEKSEEV зізнався, що його львівський образ коштує майже п'ять тисяч євро

ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Український співак ALEKSEEV зустрів у Львові блогера Ніколаса Карму і розповів, скільки коштує його одяг. Виявилось, що він обійшовся йому в 4 800 євро.

Блогер виклав відео в Instagram.

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ALEKSEEV носить одяг за 4 800 євро

Блогер Ніколас Карма, який запитує людей у Львові за вартість їхнього одягу, зустрів співака ALEKSEEV. Артист розповів йому, що його пальто з Європи коштує 160 євро, а чорна шапка близько 15 євро.

"Взуття купив ще до повномасштабного вторгнення за 2500 євро, проте я думаю, що зараз не той час, щоб купувати собі такі речі. Штани бренду LUVI теж брав давно вже за 2 000 доларів, по-моєму. Це вони ш'ють просто під мене. Светр цей мені подарували, від 100 до 150 євро. Він такий м'якенький", — розповів співак.

Загально образ співака коштує близько 4 800 євро.

ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр відео

ALEKSEEV і Ніколас Карма. Фото: стоп-кадр відео

Взуття ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр відео

Раніше ALEKSEEV закінчив 10-річну співпрацю з продюсером.

Також Тейлор Свіфт приїхала підтримати коханого у пальто за 1800 доларів.