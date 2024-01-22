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Тейлор Свіфт приїхала підтримати коханого у пальто за 1800 доларів

22 січня 2024 12:43
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тейлор Свіфт приїхала підтримати коханого у пальто за 1800 доларів
Тейлор Свіфт на матчі. Фото: Reuters
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна співачка Тейлор Свіфт приїхала підтримати свого бойфренда Тревіса Келса на футбольну гру. Вона одягла білосніжку куртку від відомого бренду.

Про це пише видання People.

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Тейлор Свіфт вболівала за свого хлопця Тревіса Келса у Буффало

34-річна співачка Тейлор Свіфт прибула до Буффало, штат Нью-Йорк, щоб вболівати за свого бойфренда Тревіса Келса. Надворі було дуже холодно, проте вона обрала досить легку білу куртку, червону шапочку та чорні штани. Її обранець грав за свою команду  Kansas City Chiefs проти Buffalo Bills на стадіоні Хаймарк.

Тейлор Свіфт на матчі. Фото: Reuters
Тейлор Свіфт на матчі. Фото: Reuters

Тейлор вибрала для такої події ретро-куртку від GANT x Kilo Kish Blank Canvas Project, яка коштує 1800 доларів. Образ дівчина завершила фірмовими червоними губами, що також нагадує кольори Chiefs.

Це був матч-реванш між двома командами, які востаннє зустрічалися 10 грудня. Команді бойфренда зірки вдалось виграти. Тревіс Келс забив тачдаун у другій чверті — перший за вісім ігор.

На це його старший брат Джейсон Келс зреагував дуже емоційно. Він зірвав футболку і стрибнув з VIP-люксу на стадіоні Highmark на трибуни.

Тейлор Свіфт була помітно шокована святкуванням Джейсона  без сорочки. Поп-зірка закрила обличчя руками, коли це сталося.

Тейлор Свіфт. Фото: JEFFREY T. BARNES
Тейлор Свіфт. Фото: JEFFREY T. BARNES

Раніше ми писали, що кішка Тейлор Свіфт заробляє більше, ніж бойфренд співачки

Cтало відомо, коли Тейлор Свіфт планує заручитися зі своїм бойфрендом.

США
футбол
відносини
закордонні зірки
Тейлор Свіфт

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