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ALEKSEEV признался, что его львовский образ стоит около пяти тысяч евро

25 января 2024 16:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
ALEKSEEV признался, что его львовский образ стоит около пяти тысяч евро
ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец ALEKSEEV встретил во Львове блогера Николаса Карму и рассказал, сколько стоит его одежда. Оказалось, что на артисте одето 4800 евро.

Блогер выложил видео в Instagram.

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Блогер Николас Карма, который спрашивает людей во Львове про их одежду, встретил певца ALEKSEEV. Артист рассказал, что его пальто из Европы стоит 160 евро, а черная шапка около 15 евро.

"Обувь купил еще до полномасштабного вторжения за 2500 евро, однако я думаю, что сейчас не то время, чтобы покупать себе такие вещи. Брюки бренда LUVI тоже брал давно уже за 2000 долларов, по-моему. Это они шьют прямо под меня. Свитер этот мне подарили, от 100 до 150 евро. Он такой мягкий", — рассказал певец.

Общий образ артиста стоит около 4 800 евро.

ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр видео
ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр видео
ALEKSEEV и Николас Карма. Фото: стоп-кадр видео
ALEKSEEV и Николас Карма. Фото: стоп-кадр видео
Обувь ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр видео
Обувь ALEKSEEV. Фото: стоп-кадр видео

Ранее ALEKSEEV закончил 10-летнее сотрудничество с продюсером.

Также Тейлор Свифт приехала поддержать любимого в пальто за 1800 долларов.

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