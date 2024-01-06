Аліна Гросу поділилась рідкісним фото з улюбленою бабусею

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу показала свою 83-річну бабусю. Зірка зізналась, що дуже любить її і дуже ціннує їхні зустрічі.

Артистка опублікувала світлину в Instagram.

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Українська співачка Аліна Гросу показала сімейне фото. Вона завітала до своєї 83-річної бабусі Марусі та розповіла трохи про неї підписникам.

"Як цінно, коли наше старше покоління залишається поряд з нами. І хоч дуже важко дивитися, як старішають наші бабусі, у когось дідусі, батьки… Але дякую Богу, що вони живі. Хочеться приділяти їм якомога більше часу, щоб вони знали, що їх люблять, що їм вдячні, що вони потрібні", — зворушила артистка.

Бабуся артистки дуже добра жінка. Вона з дитинства дає їй гроші на свята зі своїх збережень. Це неабияк розчулює Аліну. У такі моменти співачка відчуває себе маленькою дитиною.

"Моя Бабуся Маруся — мамина мама. Вона й досі на свята дістає із-за пазухи хустинку зі збереженими грошима і хоче мене привітати. Пишу і плакати хочеться, і сміятися, наскільки це навіює мені безтурботне дитинство, щасливі моменти, рідні руки… Дай Боже, щоб вона нам ще прожила довго-довго. Наша душа сім'ї", — ніжно висловилась артистка.

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Нагадаємо, що Аліна Гросу представила нову пісню про особисте.