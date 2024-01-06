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Алина Гросу поделилась редким фото с любимой бабушкой

6 января 2024 20:54
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Алина Гросу поделилась редким фото с любимой бабушкой
Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Алина Гросу показала свою 83-летнюю бабушку. Звезда призналась, что очень любит ее и ценит их встречи.

Артистка опубликовала фотографию в Instagram.

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Украинская певица Алина Гросу показала семейное фото. Она пришла к своей 83-летней бабушке Марусе и рассказала немного о ней подписчикам.

"Как ценно, когда наше старшее поколение остается рядом с нами. И хотя очень трудно смотреть, как стареют наши бабушки, у кого-то дедушки, родители… Но благодарю Бога, что они живы. Хочется уделять им как можно больше времени, чтобы они знали, что их любят, что им благодарны, что они нужны", — мило сказала артистка.

Бабушка артистки очень хорошая женщина. Она с детства дает ей деньги на праздники из своим сбережениям. И это изрядно умиляет Алину. В такие моменты певица чувствует себя маленьким ребёнком.

"Моя Бабушка Маруся — мамина мама. Она до сих пор на праздники достает из-за пазухи платок с сохранившимися деньгами и хочет меня поздравить. Пишу и плакать хочется, и смеяться, насколько это внушает мне беззаботное детство, счастливые моменты, родные руки… Дай Бог, чтобы она нам еще прожила долго-долго. Наша душа семьи", — нежно выразилась артистка.

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Напомним, что Алина Гросу представила новую песню о личном.

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