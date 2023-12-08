П'яний світанок — Аліна Гросу представила нову пісню про особисте
Співачка Grosu презентувала авторський трек про кохання "П'яний світанок". Артистка заклала в композицію історію зі свого життя.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.
Аліна Гросу представила нову пісню про кохання
Аліна Гросу зізнається, пісню можна сприймати по-різному. Але, говорить артистка, для неї особисто — це непроста робота.
"Цей сингл про сьогоднішні реаліїможна трактувати по різному, але в ньому кожен знайде себе. Це історія про те, як близька людина віддаляється і поступово перетворюється в знайомого. Там є такі слова: "П'яний світанок у нашого дому навіє тобі, що ми були знайомі. Навіє угаром і цигарок паром, та тільки ніхто ми, та тільки не пара". Це важкий для мене текст, я давно його в собі виношувала", — говорить зірка.
Разом з піснею "П'яний світанок" Grosu презентує кліп. Знімали в Чикаго.
"Спеціально не брали акторів, щоб вийшло показати стосунки органічно, по-справжньому. Хлопець, який виконав роль українець, який вже давно проживає в Америці. До речі, в якійсь мірі одна з головних героїнь — собака. Вона улюбленець мого друга і вона має велике значення для сюжету, особливо в фінальній сцені", — розповіла Аліна Гросу.
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