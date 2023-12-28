Як Мерилін Монро: Аліна Гросу вразила різдвяним образом за допомогою штучного інтелекту

Як Мерилін Монро — Аліна Гросу показала різдвяні фото від штучного інтелекту
Співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників новими експериментами. Цього разу зірка за допомогою штучного інтелекту створила різдвяну фотосесію.
Про це стало відомо з Instagram артистки.
Аліна Гросу привітала фоловерів з Різдвом
Співачка повернулася з США до України. Під час різдвяних свят приміряла яскраві образи та побажала прихильникам щастя у новому році.
"Нехай новорічний настрій хоча б тут у стрічці буде. Друзі, якже я хочу щоб наступний рік приніс кожному з нас тільки щастя, щоб всі наші проблеми залишилися у 2023, щоб кожна наша мрія збулась і найзаповітніша обовʼязково. І головне щоб було мирне, спокійне небо над головою, живі-здорові близькі люди та щасливі, життєрадісні обличчя навколо...люблю вас. Знову штучний інтелект намалював казку. Якби він міг ще й добру казку робити з нашого життя", — говорить Гросу.
Фоловери засипали співачку компліментами та навіть відзначили її схожість з голлівудською красунею Мерилін Монро.
Нагадаємо, Аліна Гросу представила нову пісню про особисте.
Раніше Аліна Гросу приголомшила відвертою фотосесією у спідньому.
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