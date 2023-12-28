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Як Мерилін Монро — Аліна Гросу показала різдвяні фото від штучного інтелекту

28 грудня 2023 14:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Як Мерилін Монро: Аліна Гросу вразила різдвяним образом за допомогою штучного інтелекту
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників новими експериментами. Цього разу зірка за допомогою штучного інтелекту створила різдвяну фотосесію.

Про це стало відомо з Instagram артистки.

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Співачка повернулася з США до України. Під час різдвяних свят приміряла яскраві образи та побажала прихильникам щастя у новому році.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Нехай новорічний настрій хоча б тут у стрічці буде. Друзі, якже я хочу щоб наступний рік приніс кожному з нас тільки щастя, щоб всі наші проблеми залишилися у 2023, щоб кожна наша мрія збулась і найзаповітніша обовʼязково. І головне щоб було мирне, спокійне небо над головою, живі-здорові близькі люди та щасливі, життєрадісні обличчя навколо...люблю вас. Знову штучний інтелект намалював казку. Якби він міг ще й добру казку робити з нашого життя", — говорить Гросу.

Фоловери засипали співачку компліментами та навіть відзначили її схожість з голлівудською красунею Мерилін Монро.

Нагадаємо, Аліна Гросу представила нову пісню про особисте.

Раніше Аліна Гросу приголомшила відвертою фотосесією у спідньому.

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