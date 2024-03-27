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Аллу Пугачову незабаром оголосять "іноагентом" в Росії

27 березня 2024 22:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Аллу Пугачову незабаром оголосять "іноагентом" в Росії
Російська співачка Алла Пугачова. Фото: instagram.com/alla_orfey/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Кремль вирішив визнати "іноагентом" відому російську співачку Аллу Пугачову, яка покинула країну та критикує напад на Україну. До прийняття рішення залишалось кілька днів.

Про це пишуть росЗМІ.

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Якщо чоловік співачки гуморист Максим Галкін вже давно вважається в Росії "іноземним агентом", то вона отримає це "звання" тільки зараз.

За даними пропагандистських медіа, голова Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією (ФПБК) Віталій Бородін повідомив у своїх соцмережах, що отримав відповідь із Генеральної прокуратури РФ на його звернення. За його словами, наразі прокуратура просить Міністерство юстиції РФ визнати Пугачову "іноагентом". 

"Почалася процедура визнання Алли Пугачової іноземним агентом, прокуратура просить Міністерство юстиції РФ визнати Пугачову іноземним агентом. Сподіваюся, контролюючі органи доведуть цю справу до кінця, всім гарного дня", — написав Бородін. 

Втім, наврядчи Алла Пугачова засмутиться. Вона ще у вересні 2022 року зверталась до Мін'юсту РФ з проханням визнати її "іноагенткою".

"Прошу зарахувати мене до лав "іноагентів" моєї улюбленої країни. Бо я солідарна зі своїм чоловіком — чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, що роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян", — заявляла Пугачова. 

Російське зіркове подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова покинули Росію після повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. Вони публічно засуджують рішення путінської влади і зневажають усіх росіян, які підтримують збройну агресію.

Нагадаємо, гуморист Максим Галкін жорстоко висміяв "клоунаду" російських артистів Філіпа Кіркорова і Лоліти. Також його виписали штраф за демократичні жарти в Дубаї.

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