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Аллу Пугачеву вскоре объявят "иноагентом" в России

27 марта 2024 22:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Аллу Пугачеву вскоре объявят "иноагентом" в России
Российская певица Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Кремль решил признать "иноагентом" известную российскую певицу Аллу Пугачеву, которая покинула страну и критикует нападение на Украину. До принятия решения оставалось несколько дней.

Об этом пишут росСМИ.

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Если мужчина певицы юморист Максим Галкин уже давно считается в России "иностранным агентом", то она получит это "звание" только сейчас.

По данным пропагандистских медиа, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своих соцсетях, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение. По его словам, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву "иноагентом".

"Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца, всем хорошего дня", — написал Бородин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Впрочем, вряд ли Алла Пугачева расстроится. Она еще в сентябре 2022 года обращалась в Минюст РФ с просьбой признать ее "иноагентом".

"Прошу причислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Потому что я солидарна со своим мужем — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим отечеству процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за и цели, которые делают нашу страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан", — заявляла Пугачева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Российские звездные супруги Максим Галкин и Алла Пугачева покинули страну после полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. Они публично осуждают решения путинской власти и презирают всех россиян, поддерживающих вооруженную агрессию.

Напомним, юморист Максим Галкин жестоко высмеял "клоунаду" российских артистов Филиппа Киркорова и Лолиты. Также его выписали штраф за демократические шутки в Дубае.

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Россия

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