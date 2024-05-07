Alyona Alyona і Jerry Heil запалили на сцені Євробачення-2024 — відео

Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Україна представила потужний номер на Євробаченні-2024. Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil довели глядачів до сліз десятками сенсів у своєму виконанні пісні "Teresa & Maria".

Виступ виклали в YouTube Євробачення.

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Номер українського дуету розпочався ефектним виходом Jerry Heil зі скель, що розійшлися. Раптово з'явилось джерело, яке перетворилось у величезний океан. Тендітна Jerry Heil приборкала його.

Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Зірка на цьому не зупинились і підкорила гору під час ракетного обстрілу, який спалахував позаду неї. Нарешті з'явилась на сцені і реперка alyona alyona. Вона у образі, який атмосферою нагадує стилістику самураїв, викликала постаті. Ймовірно вони уособлювали духів українських предків.

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Однак неймовірною сценою став останній момент поставновки. Співачки лягли в центр величезної голограми в оточенні десятків жінок.

Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Неймовірна сила жіночого роду, незламного духу і прагнення до перемоги відчувалось у кожній секунді виступу.

Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ірландія під час свого номеру приміряла роги та змісила свічки літати на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, хто головні конкуренти України на конкурсі.