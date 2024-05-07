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Alyona Alyona і Jerry Heil довели до сліз своїм виступом на Євробаченні — відео

7 травня 2024 23:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Alyona Alyona і Jerry Heil запалили на сцені Євробачення-2024 — відео
Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Україна представила потужний номер на Євробаченні-2024. Співачки Alyona Alyona і Jerry Heil довели глядачів до сліз десятками сенсів у своєму виконанні пісні "Teresa & Maria".

Виступ виклали в YouTube Євробачення. 

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Виступ Alyona Alyona і Jerry Heil у півфіналі Євробаченні-2024

Номер українського дуету розпочався ефектним виходом Jerry Heil зі скель, що розійшлися. Раптово з'явилось джерело, яке перетворилось у величезний океан. Тендітна Jerry Heil приборкала його. 

Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот
Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Зірка на цьому не зупинились і підкорила гору під час ракетного обстрілу, який спалахував позаду неї. Нарешті з'явилась на сцені і реперка alyona alyona. Вона у образі, який атмосферою нагадує стилістику самураїв, викликала постаті. Ймовірно вони уособлювали духів українських предків. 

Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот
Caption

Однак неймовірною сценою став останній момент поставновки. Співачки лягли в центр величезної голограми в оточенні десятків жінок.

Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот
Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Неймовірна сила жіночого роду, незламного духу і прагнення до перемоги відчувалось у кожній секунді виступу.

Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот
Виступ представниць України Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ірландія під час свого номеру приміряла роги та змісила свічки літати на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, хто головні конкуренти України на конкурсі.

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
Jerry Heil
співачка
конкурс

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