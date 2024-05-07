Alyona Alyona и Jerry Heil зажгли на сцене Евровидения-2024 - видео

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: скриншот

Украина представила сильный номер на Евровидении-2024. Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil довели зрителей до слез десятками смыслов в своем исполнении песни "Teresa & Maria".

Выступление выложили в YouTube Евровидение.

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Номер украинского дуэта начался эффектным выходом Jerry Heil из разошедшихся скал. Внезапно появился источник, превратившийся в огромный океан. Хрупкая Jerry Heil укротила его.

Выступление представительниц Украины Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: скриншот

Звезда на этом не остановилась и покорила гору во время вспыхивавшего позади ракетного обстрела. Наконец-то появилась на сцене и репер alyona alyona. Она в образе, который напомнил стилистику самураев, вызывала тени людей. Вероятно, они олицетворяли духов украинских предков.

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Однако невероятной сценой стал последний момент постановки. Певицы легли в центр огромной голограммы в окружении десятков женщин.

Выступление представительниц Украины Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: скриншот

Невероятная сила женского рода, несокрушимого духа и стремление к победе ощущалось в каждой секунде выступления.

Выступление представительниц Украины Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Фото: скриншот

Напомним, Ирландия во время своего номера примеряла рога и сместила свечи летать на Евровидении-2024. Также мы говорили, кто главные конкуренты Украины на конкурсе.