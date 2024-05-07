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Викликали потойбічні сили — Ірландія шаленим виступом шокувала публіку на Євробаченні-2024

7 травня 2024 23:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Представниця Ірландії Bambie Thug шокувала своїм виступом на Євробаченні-2024 — відео
Представниця Ірландії Bambie Thug на Євробаченні-2024. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Ірландська співачка Bambie Thug приголомшила виступом на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Вона немов викликала потойбічні сили, щоб вони допомогли їй перемогти.  

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом. 

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Моторошна чаклунка Bambie Thug підкорила публіку Євробачення-2024

Зірка Bambie Thug вийшла на сцені в образі справжньої чаклунки, а також взяла із собою "друга" з пекла. Її тіло розписали магічними символами, і вона змогла влаштувати дивовижний перформанс. 

Публіка конкурсу була в захваті. Вона підірвалась зі своїх місць і підтримувала виконавицю оплесками та вигуками.  

Виконання пісні Doomsday Blue вразило всіх. Особливо момент, коли співачка зірвала ыз себе одяг і почала епатувати лише в спідній білизні. Раптово свічки здійнялись до стелі, і зірка почала приборкувати чорта своїм талантом. 

Виступ Bambie Thug на Євробаченні-2024
Представниця Ірландії Bambie Thug на Євробаченні-2024. Фото: AP

Нагадаємо, співачки Jerry Heil та Alyona Alyonа вже виступили на Євробаченні-2024. Також стало відомо, хто головний конкурент України на цьому конкурсі.

Євробачення
Швеція
Ірландія
співачка
конкурс
Євробачення-2024

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