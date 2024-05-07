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Музичний продюсер назвав головних конкурентів України на Євробаченні-2024

7 травня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Музичний продюсер назвав головних конкурентів України на Євробаченні-2024
Українські співачки Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Музичний продюсер Євген Тріплов назвав головних конкурентів України на Євробаченні-2024. Він частково не розділяє думку букмекерів і виділив своїх фаворитів.

Про це розповів у Передшоу конкурсу на Суспільне Культура.

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Євген Тріплов вважає, що сильними конкурентами є Швейцарія, Фінляндія і Хорватія. На його думку, найкраще виконання демонструє Швейцарія. 

Також продюсер відзначив Люксембург — це кращий варіант у цьому жанрі. Окрім того, йому симпатичний Азербайджан. 

Натомість Молдова і Ісландія — аутсайдери. Тріплов не розуміє, що вони роблять на цьому конкурсі. 

Нагадаємо, букмеркери також ділились прогнозами щодо України.Також одна з представниць України Alyona Alyona травмувалась за день до півфіналу Євробачення-2024.

Євробачення
Alyona Alyona
Україна
Jerry Heil
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