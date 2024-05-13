Alyona Alyona і Jerry Heil після закінчення Євробачення презентували нову спільну пісню

Дует Alyona Alyona і Jerry Heil перед фіналом "Євробачення". Фото: Instagram Jerry Heil

Українська співачка і авторка пісень Jerry Heil презентувала нову композицію разом з Alyona Alyona. Артистка і відеоблогерка заспівала нову пісню посеред вулиці одразу після участі у масштабному пісенному конкурсі "Євробачення".

Відповідним відео Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Нова пісня Jerry Heil і Alyona Alyona

Молода українська артистка вирішила знову заспівати в дуеті з Alyona Alyona, але цього разу з новою піснею. Українські співачки презентували нову пісню під назвою "Подоляночка", яку за один день прослухали вже 102 тисячі людей.

Цей новий хіт вирішила заспівати на своїй сторінці артистка Jerry Heil, яка зробила це просто посеред вулиці. Вона такоє закликала українців послухати цю композицію.

"Слухайте трек Jerry Heil & alyona alyona "ПОДОЛЯНОЧКА (GET UP)" на всіх стрімінгових платформах!" — написала Jerry Heil в описі під своїм відео.

Jerry Heil посеред вулиці з новою піснею. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі українців щодо нової пісні Jerry Heil і Alyona Alyona

Люди, які почули нову пісню українських артисток, не змогли її проігнорувати і почали висловлюватися щодо неї. Користувачі мережі Instagram почали коментувати виступ дуету на "Євробаченні" і висловлювати свою думку стосовно нової пісні Jerry Heil і Alyona Alyona.

Дівчата, дуже пишаюсь вами! Чудовий виступ, ми в Канаді всі вболівали за вас

Круто! Танцюєш сама на вулиці і не паришся, що подумають. Найкраща

Пісня крута, якесь поєднання дитинства і сьогодення, хтось ще теж в подоляночку грав, десь у дитсадках мабуть (вже не пам’ятаю точно), в дитинстві?

"Подоляночка" — хітяра!!! Нова хітяра. Дівчата, ви афігенні

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Виступ Jerry Heil і Alyona Alyona на "Євробаченні"

Не так давно українські артистки вирішили об’єднатися в дует, щоб гідно представити свою рідну країну на масштабному пісенному конкурсі "Євробачення". В суботу, 11 травня, відбувся фінал шоу, в якому Jerry Heil і Alyona Alyona виступили з піснею "Teresa&Maria" і посіли третє місце.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil згадала, як травмувалася на сцені конкурсу "Євробачення".

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Jerry Heil презентувала нову пісню про війну.

Також ми повідомляли про те, що артистка Jerry Heil стала найпопулярнішою українською співачкою на Spotify.