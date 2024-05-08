Jerry Heil розповіла, як забила коліно на сцені Євробачення

Українська співачка Jerry Heil. Фото: instagram/thejerryheil

Співачки Jerry Heil і Alyona Alyona представили Україну на Євробаченні-2024. Однак, номер у півфіналі не минув безболісно. Jerry Heil травмувалась, коли виконувала номер.

Як це сталося вона розповіла в своєму Telegram-каналі.

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Jerry Heil травмувала коліно, коли вилазила "на гору" на Євробаченні

Під час виступу у першому півфіналі Євробачення Jerry Heil захопилась драматургією номеру і стався нещасний випадок. Вона травмувала коліно.

"Я піднімаюсь на гору і в кінці, коли починаєтьсч кульмінація, я падаю на коліно. Коли ми репетирували, був інший кут нахилу. А тут я падаю, в гора під кутом. Тому трошечки перестаралася, бо експресія і ти себе не контролюєш. Адреналін просто тобі штирить в очі", — розповіла співачка.

Зірці надали першу медичну допомогу і вона переконує, що все добре і зможе виступити на фіналі.

Jerry Heil травмувалась на Євробаченні. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Нагадаємо, вже відомо, під яким номером виступлять Jerry Heil і Alyona Alyona у фіналі Євробачення-2024. Також ми розповідали, які європейські країни перемогли у півфіналі.