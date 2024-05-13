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Alyona Alyona и Jerry Heil после Евровидения выпустили новый общий хит

13 мая 2024 18:23
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Alyona Alyona и Jerry Heil после окончания Евровидения презентовали новую общую песню
Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil перед финалом "Евровидения". Фото: Instagram Jerry Heil
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица и автор песен Jerry Heil представила новую композицию вместе с Alyona Alyona. Артистка и видеоблогер спела новую песню посреди улицы сразу после участия в масштабном песенном конкурсе "Евровидение".

Соответствующим видео Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram.

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Новая песня Jerry Heil и Alyona Alyona

Молодая украинская артистка решила снова спеть в дуэте с Alyona Alyona. Украинские певицы презентовали новую песню под названием "Подоляночка", которую за один день прослушали уже 102 тысячи человек.

Этот новый хит решила спеть на своей странице артистка Jerry Heil, которая сделала это прямо посреди улицы. Она призвала украинцев послушать эту композицию.

"Слушайте трек Jerry Heil & alyona alyona "ПОДОЛЯНОЧКА (GET UP)" на всех стриминговых платформах!" — написала Jerry Heil в описании под своим видео.

Публикация со страницы Jerry Heil
Jerry Heil на улице с новой песней. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии украинцев о новой песне Jerry Heil и Alyona Alyona

Люди, услышавшие новую песню украинских артисток, не смогли ее проигнорировать и стали высказываться насчет нее. Пользователи сети Instagram начали комментировать выступление дуэта на "Евровидении" и высказывать свое мнение по поводу новой песни Jerry Heil и Alyona Alyona.

  • Девочки, очень горжусь вами! Прекрасное выступление, мы в Канаде все болели за вас
  • Круто! Танцуешь сама на улице и не паришься, что подумают. Самая лучшая
  • Песня крутая, какое сочетание детства и сегодня, кто-то еще тоже в подоляночку играл, где-то в детсадах видимо (уже не помню точно), в детстве?
  • "Подоляночка" — хитяра!!! Новая хитяра. Девушки, вы афигенны
Комментарий со страницы Jerry Heil
Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Jerry Heil
Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Jerry Heil
Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на "Евровидении"

Недавно украинские артистки решили объединиться в дуэт, чтобы достойно представить свою родную страну на масштабном песенном конкурсе "Евровидение". В субботу, 11 мая, состоялся финал шоу, в котором Jerry Heil и Alyona Alyona выступили с песней "Teresa&Maria" и заняли третье место.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil вспомнила, как травмировалась на сцене конкурса "Евровидение".

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Jerry Heil представила новую песню о войне.

Также мы сообщали, что артистка Jerry Heil стала самой популярной украинской певицей на Spotify.

Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бизнес
украинские звезды

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